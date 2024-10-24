Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN XU HƯỚNG MẠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 20, số 1 đường Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Viết script, kịch bản cho các video đăng tải trên Youtube, Fanpage liên quan tới Bóng đá nói chung - cả trong nước và ngoài nước, Bóng chuyền và các môn thể thao khác. Viết kịch bản cho các chương trình Talkshow, Gameshow liên quan tới Bóng đá, Bóng chuyền đăng tải theo dạng VOD hoặc Livestream trên Youtube. Biên tập nội dung đăng tải trên Fanpage Bóng đá, Bóng chuyền. Biên tập nội dung về Thể thao nói chung. Dẫn chương trình thể thao trên các nền tảng mạng xã hội của Next Sports.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông, báo chí là một lợi thế (chưa biết sẽ được đào tạo). Hiểu biết sâu rộng về bóng đá, bóng chuyền và có đam mê với thể thao nói chung. Thời gian làm việc linh động, không cố định theo giờ hành chính. Có khả năng tư duy, logic về biên tập. Có khả năng làm việc nhóm. Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XU HƯỚNG MẠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá performance hàng tuần, xét tăng lương và vị trí định kỳ. Được cung cấp trang thiết bị quay dựng. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật; các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.... Liên tục được trao các cơ hội học hỏi nâng cao nghiệp vụ. Có chính sách, lộ trình thăng tiến cụ thể cho từng vị trí, cấp bậc. Môi trường thoải mái, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XU HƯỚNG MẠNG

