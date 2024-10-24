Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH JOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm, biên tập nội dung chủ đề được phân công: khám phá, lịch sử, sách, truyện Xây dựng kế hoạch xuất bản nội dung trong tuần, trong tháng Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên mới tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông hoặc các ngành liên quan Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng anh Giới tính: Nữ, cẩn thận và tỉ mỉ Có khả năng tìm kiếm, tổng hợp thông tin nhạy bén Yêu thích công việc viết, sáng tạo nội dung là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH JOS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000 VND/tháng (trao đổi khi phỏng vấn) + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc Phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí Được hướng dẫn, đào tạo công việc chi tiết Cung cấp máy tính, thiết bị làm việc Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Hưởng 12 ngày phép/năm và nghỉ Lễ Tết theo lịch Nhà nước Làm việc từ T2 - T6, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH JOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin