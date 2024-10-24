Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH JOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty TNHH JOS
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tìm kiếm, biên tập nội dung chủ đề được phân công: khám phá, lịch sử, sách, truyện
Xây dựng kế hoạch xuất bản nội dung trong tuần, trong tháng
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên mới tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông hoặc các ngành liên quan Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng anh Giới tính: Nữ, cẩn thận và tỉ mỉ Có khả năng tìm kiếm, tổng hợp thông tin nhạy bén Yêu thích công việc viết, sáng tạo nội dung là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH JOS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000 VND/tháng (trao đổi khi phỏng vấn) + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc Phụ cấp ăn trưa, gửi xe miễn phí Được hướng dẫn, đào tạo công việc chi tiết Cung cấp máy tính, thiết bị làm việc Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Hưởng 12 ngày phép/năm và nghỉ Lễ Tết theo lịch Nhà nước Làm việc từ T2 - T6, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH JOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
