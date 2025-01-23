Tuyển Giám sát thi công nội thất Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Giám sát thi công

• Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawings và biện pháp thi công được phê duyệt;

• Báo cáo ngay cho Lãnh đạo và bộ phận quản lý thiết kế khi phát hiện các bất cập, sai sót của hồ sơ thiết kế, bản vẽ shop drawing và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các biện pháp thi công phần xây dựng;

• Nắm vững các yêu cầu chất lượng, đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy trình quy định trong quá trình thi công;

• Giám sát trực tiếp quá trình thi công xây dựng và thực hiện nghiệm thu các công việc thi công của nhà thầu theo phân công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng;

• Kiểm tra, cập nhật tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công và kịp thời báo cáo Lãnh đạo, đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ;

• Phối hợp với giám sát an toàn lao động/ cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN) trong quá trình thi công của nhà thầu theo quy định;

• Cùng cán bộ thi công của nhà thầu lập Biên bản về các sai sót/ vi phạm trong quá trình thi công để yêu cầu nhà thầu khắc phục và (hoặc) báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo để xử lý;