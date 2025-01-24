Tuyển Giám sát thi công nội thất ADP Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại ADP Architects
- Hồ Chí Minh: Tầng 1 & 2, Tòa nhà số 56 Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
Mang đến cho khách hàng giải pháp thiết kế dự án nội thất văn phòng từ ý tưởng đến hiện thực, đáp ứng các tiêu chí về thẩm mỹ, công năng sử dụng, ngân sách & tiến độ.
- Trao đổi và tìm hiểu thông tin về khách hàng
- Khảo sát hiện trạng văn phòng, nắm bắt các yêu cầu của khách hàng
- Triển khai thiết kế theo quy trình của Công ty
- Lập kế hoạch cho ý tưởng thiết kế, đề xuất các giải pháp thiết kế phù hợp
- Thiết kế giải pháp văn phòng phù hợp với nhu cầu của KH đáp ứng các tiêu chí về thẩm mỹ, công năng sử dụng, ngân sách, tiến độ
- Phát triển, minh họa và kiểm tra lại mẫu thiết kế
- Phối hợp với nhóm Diễn họa để dựng hình & phát triển ý tưởng thiết kế
- Trình bày giải pháp thiết kế với khách hàng, phân tích, thuyết phục, làm cho khách hàng yêu thích từ Concept design đến Design Development và Construction Documentation.
- Quản lý thiết kế trong quá trình thi công & phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan theo quy trình Công ty
- Quản lý tiến độ dự án trong giai đoạn thiết kế
***QUYỀN LỢI:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại ADP Architects Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ADP Architects
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
