Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Tập Đoàn Everland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý thiết kế các hạng mục Kiến trúc và nội thất cho các dự án thuộc Tập đoàn;

- Là đầu mối kết hợp với các nhà thầu tư vấn thiết kế, thẩm tra, thẩm định trong việc tối ưu hóa giải pháp Kiến trúc và nội thất tại các dự án của Tập đoàn;

- Là đầu mối kết hợp giữa các bộ môn Kết cấu, MEP,… để đưa ra các giải pháp kiến trúc và nội thất công trình hoàn chỉnh, đồng bộ;

- Tham mưu cho Hội đồng thầu theo chức năng nhiệm vụ: Đánh giá về mặt kỹ thuật, đánh giá năng lực chuyên môn nhà thầu thiết kế, tiến độ, nhân sự kỹ thuật liên quan đến hạng mục Kiến trúc và nội thất.

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên trong đó 3 năm kinh nghiệm làm phía CĐT

• Chỉ tuyển Nam.

• Có khả năng sử dụng Tiếng Anh Chuyên ngành để làm việc với các tư vấn nước ngoài là một lợi thế

• Nắm vững quy trình thực hiện dự án, các bước triển khai quy hoạch thiết kế từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thi công xây dựng

• Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng và những quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng

