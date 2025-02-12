Tuyển Giám sát thi công nội thất Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Eurowindow Office Building, Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập tiến độ thi công chi tiết. Lập kế hoạch nghiệm thu, kế hoạch thanh quyết toán các công trình dự án.

- Quản lý, giám sát việc thực hiện kế hoạch; phân công công việc, giao việc, đánh giá kết quả công việc của Nhân viên;

- Tổ chức sản xuất thi công lắp đặt đồng bộ.

- Quản lý, điều hành dự án: Từ chuẩn bị thi công, lắp đặt đến khi triển khai thi công, lắp đặt.

- Quản lý chi tiết tiến độ thi công; chất lượng, khối lượng thi công theo đúng kế hoạch. Đảm bảo An toàn dự án.

- Quản lý chi phí thi công để đảm bảo tối ưu chi phí.

- Thực hiện nghiệm thu và thanh quyết toán công trình dự án.

- Xử lý các công việc phát sinh tại dự án.

- Các công việc phát sinh khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công nhôm kính

- Kỹ năng sử dụng máy tính (MS Office) và các phần mềm AutoCad, máy móc kỹ thuật phục vụ công việc.

Tại Eurowindow Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Eurowindow Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin