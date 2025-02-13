Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần tập đoàn OA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Giám sát, Quản lý các tổ đội, từ phần thô đến hoàn thiện, công trình nhà phố, Biệt thự, VP, ...

Đọc hiểu các chi tiết bản vẽ hồ sơ kết cấu, hồ sơ ME theo dõi kiểm tra các đội thầu phụ (bản vẽ shop drawing, detail cốt thép...)

Lập tiến độ, kế hoạch vật tư, biện pháp thi công.

Thực hiện việc vật tư, tính toán khối lượng và ra vật tư phù hợp với từng công trình.

Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc hiểu các bản vẽ kĩ thuật tốt.

Chịu khó, nhanh nhẹn, xử lí tình huống phát sinh tốt.

Tự tin trong giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Trung thực, thân thiện với đồng nghiệp.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn OA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực từ 8 triệu trở lên + thưởng theo năng lực hàng quý+ hỗ trợ tiền xăng xe/ điện thoại/ ăn trưa/ gửi xe.

Thời gian làm việc: theo giờ công trình

Được hỗ trợ thực chiến bởi những thành viên có kinh nghiệm lâu năm.

Được tham ra các sự kiện của công ty (giao lưu, teambuilding, du lịch).

Được nhận lương đúng hạn

Được thưởng lương tháng 13, tết và các ngày lễ trong năm.

Được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn OA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin