Tuyển Key Account Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương (Indochina Tourist & Trade Co., Ltd.) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 250 - 500 USD

Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương (Indochina Tourist & Trade Co., Ltd.)
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương (Indochina Tourist & Trade Co., Ltd.)

Key Account

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương (Indochina Tourist & Trade Co., Ltd.)

Mức lương
250 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương 250 - 500 USD

Nhiệm vụ chính:
- Hỗ trợ bộ phận Sales chuẩn bị hồ sơ chuyển khoản cho các dịch vụ mà FCM bán cho khách hàng, hỗ trợ phòng Kế toán lấy hóa đơn dịch vụ từ các nhà cung cấp.
- Kiểm tra đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp, gửi công nợ cho khách hàng theo từng đặc thù yêu cầu riêng.
- Quyết toán các dịch vụ cho kế toán mỗi tháng.
- Làm báo cáo cho bên vùng theo đặc thù của từng loại báo cáo (Clienbank, Prism report,...)
- Theo dõi, thu hồi công nợ khách hàng khi đến hạn và quá hạn.

Với Mức Lương 250 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ chuyên môn:
+ Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan: Kế toán, quản trị kinh doanh,...
+ Có kinh nghiệm về kế toán, gửi công nợ khách hàng,...
+ Ưu tiên ứng viên thành thạo các ứng dụng windows.
+ Giao tiếp tốt Tiếng Việt và thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh) là một lợi thế.
+ Làm việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận/teamleader, có khả năng đề xuất cải tiến/nâng cao chất lượng công việc.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương (Indochina Tourist & Trade Co., Ltd.)

Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương (Indochina Tourist & Trade Co., Ltd.)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 51 Truong Dinh, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

