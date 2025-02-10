Tuyển Key Account Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương (Indochina Tourist & Trade Co., Ltd.) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 250 - 500 USD

Mức lương 250 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Hồ Chí Minh

Key Account

Nhiệm vụ chính:

- Hỗ trợ bộ phận Sales chuẩn bị hồ sơ chuyển khoản cho các dịch vụ mà FCM bán cho khách hàng, hỗ trợ phòng Kế toán lấy hóa đơn dịch vụ từ các nhà cung cấp.

- Kiểm tra đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp, gửi công nợ cho khách hàng theo từng đặc thù yêu cầu riêng.

- Quyết toán các dịch vụ cho kế toán mỗi tháng.

- Làm báo cáo cho bên vùng theo đặc thù của từng loại báo cáo (Clienbank, Prism report,...)

- Theo dõi, thu hồi công nợ khách hàng khi đến hạn và quá hạn.

Với Mức Lương 250 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan: Kế toán, quản trị kinh doanh,...

+ Có kinh nghiệm về kế toán, gửi công nợ khách hàng,...

+ Ưu tiên ứng viên thành thạo các ứng dụng windows.

+ Giao tiếp tốt Tiếng Việt và thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh) là một lợi thế.

+ Làm việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận/teamleader, có khả năng đề xuất cải tiến/nâng cao chất lượng công việc.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương (Indochina Tourist & Trade Co., Ltd.) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương (Indochina Tourist & Trade Co., Ltd.)

