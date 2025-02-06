Tuyển Key Account Cánh Cam Agency làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,000 USD

Mức lương 700 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, HCM

• Tư vấn và kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng website và các giải pháp trực tuyến phù hợp với nhu cầu khách hàng.

• Đàm phán khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

• Tìm kiếm và phát triển tập khách hàng tiềm năng phù hợp với dịch vụ mà Cánh Cam cung cấp.

• Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao hàng tháng, quý, năm.

• Chủ động chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

• Ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực website và digital online

• Có kinh nghiệm làm về dịch vụ khách hàng và chủ động tìm kiếm khách hàng là một lợi thế

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, chịu áp lực công việc và quản lý thời gian tốt

• Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

• Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ

• Độ tuổi: 22-30 tuổi

***Quyền lợi:

