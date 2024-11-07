Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: E3/16 Tổ 32, Kp. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, Thuận An

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Nắm bắt nhu cầu của khách hàng tư vấn sản phẩm và dịch vụ phù hợp, giải đáp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ làm đẹp của công ty.
- Được đào tạo chuyên môn trước khi làm việc.
- Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất.
- Làm báo cáo theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Ngoại hình tốt, chiều cao từ 1m6 trở lên, giọng nói rõ ràng, dễ nghe, sức khỏe và thể lực tốt
- Trình độ học vấn : Trung cấp trở lên
- Ưu tiên cho ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực, thẩm mỹ, livestream tư vấn bán hàng, dịch vụ làm đẹp, mỹ phẩm, kinh doanh, du lịch, dịch vụ, khách sạn.
- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt
- Trung thực, nhiệt tình, am hiểu về các hoạt động bán hàng,chịu khó học hỏi và tiếp thu.
- Có khả năng làm việc theo nhóm.Hiểu rõ và nắm bắt các chỉ thị và thông báo liên quan đến công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20 - 30 triệu/tháng
- Thời gian thử việc: 1 tháng
- Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.
- Thời gian làm việc: 7h30 – 18h
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)
- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp
- Các chế độ thưởng lễ ,tết , du lịch nghỉ mát, teambuilding..
- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tu-van-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-nghe-an-job245709
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unilever Vietnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unilever Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SVP Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 950 - 11 USD
SVP Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn 950 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1 USD
Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH ZIGExN VeNtura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus Investment and Consultancy JSC
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Pegasus Investment and Consultancy JSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unilever Vietnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unilever Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SVP Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 950 - 11 USD
SVP Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn 950 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1 USD
Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH ZIGExN VeNtura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus Investment and Consultancy JSC
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Pegasus Investment and Consultancy JSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất