Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4.1 Tòa Nhà Hà Phan, 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Điện thoại đến các khách hàng tiềm năng (theo data có sẵn) để giới thiệu về sản phẩm

- Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại

- Tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng tới các chi nhánh của PPP để trực tiếp sử dụng dịch vụ của công ty

- Quản lý và khai thác data khách hàng cũ để gia tăng doanh số

- Chăm sóc khách hàng trong và sau khi sử dụng dịch vụ, hỗ trợ khách hàng các thông tin cần thiết

- Chăm sóc tất cả các khách hàng đăng ký FT nhưng chưa đến trải nghiệm.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- NỮ. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Marketing, ngoại thương, kinh tế, ...

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên về công việc telesales hoặc các công việc khác tương đương

- Khả năng phân tích, tư duy tổng hợp và giải quyết vấn đề

- Có khả năng chốt khách hàng tốt sẽ được ưu tiên

Tại PPP Laser Clinic Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

- Hưởng mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của Công ty và của Nhà nước

- Thưởng theo kết quả kinh doanh, % doanh số cá nhân

- Được điều trị laser theo tiêu chuẩn của quản lý

- Hưởng quỹ gắn bó lâu dài

- Cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.