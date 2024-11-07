Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH Phòng Khám Quốc Tế INTERMEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công ty TNHH Phòng Khám Quốc Tế INTERMEC
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Chat tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ trên Fanpage, website,...
Gọi điện/liên hệ theo số điện thoại khách hàng cung cấp để tư vấn và đặt lịch đến trung tâm thăm khám, tham khảo, trải nghiệm dịch vụ
Đặt lịch, nhắc lịch khách hàng đến thăm khám, tham khảo dịch vụ
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty
Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và chuyển tiếp đến các bộ phận có liên quan để hỗ trợ xử lý
Cập nhật thường xuyên các chương trình, chính sách về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng
Thường xuyên chăm sóc đồng thời khảo sát khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp
Lập các báo cáo công việc hàng ngày
Phản hồi về tình trạng và chất lượng khách đến bộ phận marketing
Phối hợp với cơ sở để theo dõi khách
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm Telesales/Call Center, Từng làm Tư vấn Spa, Thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa, đa khoa...là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, chủ động, cầu tiến trong công việc
Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục
Rảnh toàn thời gian, làm ca được. Ưu tiên đi làm ngay
Tại Công ty TNHH Phòng Khám Quốc Tế INTERMEC Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Pháp luật và quy chế công ty.
- Được phụ cấp ăn trưa
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Có khả năng thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng Khám Quốc Tế INTERMEC
