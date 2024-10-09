Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
- Hồ Chí Minh: 69/2/11 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tham gia phân tích yêu cầu hệ thống phần mềm của dự án
Lập kế hoạch test và viết test case cho dự án
Thực hiện test theo kế hoạch và test case
Tiếp nhận và kiểm tra các lỗi được phản ánh
Phối hợp với team kỹ thuật để fix bugs
Lập báo cáo tổng hợp, phân tích lỗi và ý kiến phản hồi của khách hàng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc tương đương các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, HTTT, CNTT...
Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm test các hệ thống phần mềm Quản lý kho, bán hàng, sản xuất, kế toán hoặc cả hệ thống ERP là một lợi thế
Yêu nghề, cẩn thận, tỉ mỉ, xử lý công việc linh hoạt
Có thái độ hòa nhã, thân thiện, chân thành.
Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tương xứng với năng lực: thưởng doanh thu dự án; review lương 2 lần/năm
Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ...
Lương tháng 13, làm việc từ thứ hai – thứ sáu
Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, quý, năm, nghỉ mát 1 lần/năm...
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, phát triển kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, nhà máy thông minh...với lộ trình phát triển rõ ràng, chuyên sâu
Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
