Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Manual Tester

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69/2/11 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia phân tích yêu cầu hệ thống phần mềm của dự án Lập kế hoạch test và viết test case cho dự án Thực hiện test theo kế hoạch và test case Tiếp nhận và kiểm tra các lỗi được phản ánh Phối hợp với team kỹ thuật để fix bugs Lập báo cáo tổng hợp, phân tích lỗi và ý kiến phản hồi của khách hàng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc tương đương các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, HTTT, CNTT... Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm test các hệ thống phần mềm Quản lý kho, bán hàng, sản xuất, kế toán hoặc cả hệ thống ERP là một lợi thế Yêu nghề, cẩn thận, tỉ mỉ, xử lý công việc linh hoạt Có thái độ hòa nhã, thân thiện, chân thành.
Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực: thưởng doanh thu dự án; review lương 2 lần/năm Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ... Lương tháng 13, làm việc từ thứ hai – thứ sáu Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, quý, năm, nghỉ mát 1 lần/năm... Môi trường làm việc thân thiện, năng động, phát triển kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, nhà máy thông minh...với lộ trình phát triển rõ ràng, chuyên sâu Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Nguyễn Gia Trí Bình thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

