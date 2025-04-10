Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Tập Đoàn Đất Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD

1. Khai thác và Phát triển Quỹ đất:

- Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất các cơ hội đầu tư vào quỹ đất mới phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, cơ quan chức năng và chủ sở hữu đất để hỗ trợ quá trình đàm phán và mua bán.

2. Phân tích và Thẩm định Dự án:

- Thực hiện phân tích thị trường, đánh giá tiềm năng và rủi ro của các dự án đầu tư.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), bao gồm phân tích tài chính, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền cho các dự án.

3. Lập Kế hoạch và Quản lý Đầu tư:

- Xây dựng kế hoạch đầu tư chi tiết cho từng dự án, đảm bảo tuân thủ các mục tiêu chiến lược của Tập đoàn.

- Theo dõi và cập nhật tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

4. Nghiên cứu và Cập nhật Thông tin:

- Theo dõi và phân tích các xu hướng kinh tế vĩ mô, vi mô ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản.