Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2/13 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Viết nội dung (content) theo định hướng truyền thông của từng giai đoạn (Bài PR, Thông cáo báo chí ...).
- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp trưng bày và hỗ trợ Khách tham quan triển lãm (Việt Nam và quốc tế).
- Thực hiện các chiến dịch truyền thông online và offline theo từng giai đoạn và mục tiêu cụ thể của Công ty.
- Quản lý các kênh truyền thông của Công ty (Website, Facebook, LinkedIn ...).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng:
- Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc
- Có kiến thức chuyên môn về: truyền thông, quảng cáo và mạng xã hội
- Có kỹ năng viết content và sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản: Canva, Photoshop …
- Có kỹ năng giao tiếp, xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
- Yêu thích công việc tổ chức sự kiện, hiểu về ngành tổ chức Hội chợ Triển lãm.
- Tiếng Anh: sử dụng tốt các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
- Ngôn ngữ khác (nếu có)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
