Tuyển Kỹ sư điện Deneast Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm theo dõi tất cả các hệ thống GMP, HACCP, QCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000 và tiêu chuẩn An toàn thực phẩm và yêu cầu thay đổi nếu có bất kỳ sự phát triển/cải tiến nào

• Thực hiện hướng dẫn và quy trình làm việc

• Sửa chữa để đảm bảo máy móc hoạt động đúng tiêu chuẩn chất lượng và báo cáo trong ca làm việc

• Bảo trì và kiểm tra máy móc/thiết bị theo kế hoạch để giữ chúng trong tình trạng tốt

• Phối hợp các hoạt động làm việc với người vận hành/trưởng ca sản xuất trong ca để đảm bảo máy móc hoạt động theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và hiệu quả

• Kiểm tra rò rỉ không khí theo kế hoạch để tiết kiệm năng lượng

• Cập nhật dữ liệu lịch sử máy móc, dữ liệu sự cố, hệ thống phân tích

• Phản hồi/báo cáo tình hình máy móc và thiết bị và đề xuất sửa đổi kế hoạch bảo trì phòng ngừa

• Kiểm tra chất lượng phụ tùng thay thế và phản hồi/báo cáo cho Kỹ sư bảo trì

• Tham gia lắp đặt máy móc và/hoặc hệ thống theo yêu cầu. Cập nhật các tài liệu liên quan, lập bản vẽ nếu có bất kỳ thay đổi nào trong khu vực được giao

• Nghiên cứu, đề xuất bất kỳ cải tiến nào đối với thiết bị / hệ thống

• Tham gia đào tạo và phát triển cá nhân khi được yêu cầu

• Duy trì khu vực làm việc 5S, tuân thủ Thực hành sản xuất tốt và làm việc an toàn

• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, GMP, ISO và HACCP liên quan, Tập trung vào các hoạt động