Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Sungjin INC VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng chiến lược, tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng.

- Truyền đạt, hướng dẫn các tiêu chuẩn và quy trình chất lượng cho cá nhân, bộ phận có liên quan.

- Điều hành, quản lý hoạt động của bộ phận QA.

- Theo dõi phản hồi của khách hàng để kịp thời đáp ứng yêu cầu của họ.

- Cải thiện quá trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 2-3 năm trở lên lĩnh vực quần áo, balô, túi xách.

- Vi tính: word, excel tốt.

- Tiếng anh 4 kỹ năng

Gửi CV bằng tiếng anh.

* Quyền lợi:

- Lương tháng 13.

- Chế độ nghỉ phép hàng năm.

Tại Công Ty TNHH Sungjin INC VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sungjin INC VINA

