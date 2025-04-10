Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Sungjin INC VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty TNHH Sungjin INC VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Xây dựng chiến lược, tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng.
- Truyền đạt, hướng dẫn các tiêu chuẩn và quy trình chất lượng cho cá nhân, bộ phận có liên quan.
- Điều hành, quản lý hoạt động của bộ phận QA.
- Theo dõi phản hồi của khách hàng để kịp thời đáp ứng yêu cầu của họ.
- Cải thiện quá trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 2-3 năm trở lên lĩnh vực quần áo, balô, túi xách.
- Vi tính: word, excel tốt.
- Tiếng anh 4 kỹ năng
Gửi CV bằng tiếng anh.
* Quyền lợi:
- Lương tháng 13.
- Chế độ nghỉ phép hàng năm.
Tại Công Ty TNHH Sungjin INC VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sungjin INC VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
