Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỐP XỐP CÁCH NHIỆT MINH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm các công việc liên quan trong phòng kế toán: thuế, công nợ , ngân hàng, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, ...

- Xây dựng hệ thống quản lí, kiểm soát và theo dõi hàng tồn kho, Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, kiểm soát giá thành ..

- Tham mưu lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Có chứng chỉ kế toán trưởng

- Thành thạo phần mềm kế toán

- Có kinh nghiệm quản lý tại công ty sản xuất, làm việc với các cơ quan nhà nước

- Kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí tương đương

- Độ tuổi từ 43-50 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỐP XỐP CÁCH NHIỆT MINH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, phép năm, lễ tết đầy đủ

- Lương thỏa thuận

- Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỐP XỐP CÁCH NHIỆT MINH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin