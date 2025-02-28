Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 200c Ngô Quyền, Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán của nhà thầu từ Ban quản lý, làm đề nghị và hạch toán nghiệp vụ thanh toán

- Quản lý/giám sát xây dựng, tật tư, vật liệu, khối lượng nghiệm thu giữa hợp đồng, bàn giao với thực tế thực hiện

- Tiếp nhận, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí quản lý, chi phí chung của công ty

- Kiểm soát bán sản phẩm BĐS đầu tư ( căn hộ) ,

- Theo dõi đối chiếu công nợ với nhà thầu và khách hàng mua căn hộ

- Làm việc với chuyên viên ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay mua căn hộ.

- Theo dõi, nhắc nhở, lập và gửi thông báo: Tiền thu đến hạn, quá hạn, phí phạt nộp chậm sang phòng kinh doanh chuyển tới khách hàng qua văn bản, Email, tin nhắn...

- Báo cáo tổng hợp bán hàng, đặt cọc, thu tiền hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm.

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị theo mẫu và quy định của Tập đoàn

- Lập và nộp các báo cáo cho cơ quan thuế: Thuế GTGT, Thuế TNCN, Báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN và các báo cáo khác theo yêu cẩu và quy định.

- Và các công việc khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

- Có 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản

- Sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng.

- Có khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 13 - 18 triệu + phụ cấp ăn trưa 35.000đ/ ngày

- BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định công ty

- Thưởng tết, lương tháng 13, thưởng lễ đầy đủ

- Du lịch công ty 1 năm/ 1 lần.

- Môi trường chuyên nghiệp, văn minh, công ty phát triển bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

