Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MAKAWA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Vai trò và mục đích công việc:

1. Hoàn thành đúng tiến độ dự án

2. Đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế và chất lượng kỹ thuật

3. Đảm bảo an toàn lao động

4. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tiết kiệm chi phí thi công

5. Xây dựng uy tín, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt khách hàng.

Trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể:

1 Quản lý và điều hành: Chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý điều hành và thi công từ giai đoạn: Lập kế hoạch, triển khai, nghiệm thu & bàn giao

2 Hồ sơ: Chịu trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ thi công theo từng dự án

3 Đảm bảo chất lượng: Đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật

4 Hoàn thành tiến độ: Đảm bảo tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt

5 Quản lý chi phí: Quản lý chi phí thi công hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ ngân sách đã được phê duyệt

6 Giải quyết sự cố: Xử lý và giải quyết sự cố trong suốt quá trình thi công

7 Nghiệm thu và bàn giao: Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình cho chủ đầu tư

8 Báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

9 Các công việc khác: Thực hiện hướng dẫn đào tạo nhân sự kế cận, đảm bảo gây dựng được nhân sự cốt cán. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo