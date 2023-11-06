Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tư vấn pháp lý

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án đầu tư của Tập đoàn

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc quản trị nội bộ tại VPG và các công ty thành viên trong Tập đoàn

- Tư vấn các vấn đề pháp lý khi có yêu cầu từ các phòng, ban thuộc VPG và từ các công ty thành viên trong Tập đoàn

- Soạn thảo hoặc rà soát các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản khác liên quan đến các giao dịch phục vụ hoạt động thường ngày của VPG và các công ty thành viên trong Tập đoàn với nhau và với các công ty, tổ chức ngoài Tập đoàn.

Thực hiện thủ tục pháp lý

- Tư vấn cho phòng, ban liên quan về thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư của Tập đoàn

- Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu, hướng dẫn và hỗ trợ phòng, ban liên quan chuẩn bị tài liệu nhằm thực hiện thủ tục nói trên

- Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hoàn thành thủ tục

Giải quyết tranh chấp

- Tư vấn các vấn đề pháp lý khi có tranh chấp xảy ra

- Phối hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho luật sư/công ty luật trong trường hợp tranh chấp được giải quyết tại tòa án/trọng tài

Công việc khác

Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.