Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 06/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

Luật/Pháp lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật/Pháp lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn pháp lý
- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án đầu tư của Tập đoàn
- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc quản trị nội bộ tại VPG và các công ty thành viên trong Tập đoàn
- Tư vấn các vấn đề pháp lý khi có yêu cầu từ các phòng, ban thuộc VPG và từ các công ty thành viên trong Tập đoàn
- Soạn thảo hoặc rà soát các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản khác liên quan đến các giao dịch phục vụ hoạt động thường ngày của VPG và các công ty thành viên trong Tập đoàn với nhau và với các công ty, tổ chức ngoài Tập đoàn.
Thực hiện thủ tục pháp lý
- Tư vấn cho phòng, ban liên quan về thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư của Tập đoàn
- Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu, hướng dẫn và hỗ trợ phòng, ban liên quan chuẩn bị tài liệu nhằm thực hiện thủ tục nói trên
- Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hoàn thành thủ tục
Giải quyết tranh chấp
- Tư vấn các vấn đề pháp lý khi có tranh chấp xảy ra
- Phối hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho luật sư/công ty luật trong trường hợp tranh chấp được giải quyết tại tòa án/trọng tài
Công việc khác
Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  •  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật và các ngành liên quan
  •  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các tập đoàn lớn, đa ngành (hiểu biết về tài chính, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm pháp chế liên quan tới các mảng tài chính)
  •  Có kinh nghiệm việc thực hiện dự án đầu tư, hợp đồng liên doanh và các vấn đề liên quan
  •  Kỹ năng nghiên cứu;
  •  Kỹ năng phân tích, tổng hợp; khả năng lập kế hoạch thực hiện công việc
  •  Kỹ năng soạn thảo văn bản;
  •  Kỹ năng giao tiếp;
  •  Kỹ năng tin học
  •  Ưu tiên có thẻ luật sư.
  •  Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

  •  Mức Lương Cạnh Tranh
  •  Lương tháng 13 và thưởng kinh doanh
  •  BHXH theo quy định
  •  Bảo hiểm sức khỏe
  •  Thưởng lễ tết
  •  Hỗ trợ ăn trưa
  •  Cơ hội thăng tiến
  •  Văn phòng hạng A, có cây xanh, máy pha cà phê
  •  Khám sức khỏe định kỳ
  •  Thưởng sinh nhật công ty, CBNV
  •  Các hoạt động tập thể kết nối CBNV
  •  Môi trường làm việc thân thiện, nhân văn, hướng tới con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu

