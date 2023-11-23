Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Điều hành các hoạt động tổ chức tour, đặt dịch vụ liên quan đến tour và giải quyết các vấn đề liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm tour, thị trường được phân công quản lý.
- Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ. Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận, các đối tác, hướng dẫn viên với tinh thần làm việc teamwork.
- Thực hiện các thủ tục xin visa cho khách đi tour (tư vấn và tiếp nhận hồ sơ của khách, kiểm tra hồ sơ khách theo yêu cầu của LSQ và ĐSQ, điền đơn xin visa và các form liên quan, lên kế hoạch đặt hẹn nộp visa đúng thời gian quy định)
- Trực tiếp thực hiện khâu chuẩn bị cho các đoàn như lập danh sách đoàn, hoàn tất thủ tục visa, vé máy bay, theo dõi lịch khởi hành chính xác bố trí HDV phương tiện vận chuyển, nhà hàng, khách sạn cho phù hợp.
- Phối hợp mua bảo hiểm cho đoàn, báo cáo cho trưởng đoàn về tình hình đoàn trước khi khởi hành.
- Thường xuyên cập nhật danh sách đối tác, HDV Việt Nam, HDV nước ngoài và các khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước.
- Phát triển, cập nhật sản phẩm tour Nội địa, các chương trình mới, giá Landtour các tuyến do mình phụ trách và kịp thời báo cáo các bộ phận sales & Marketing để cùng triển khai bán
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng /phó phòng và Ban lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng chuyên ngành Du lịch
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành Du lịch
- Ưu tiên ứng viên có khả năng ngoại ngữ, có thẻ HDV
- Khả năng thuyết phục khách hàng, đàm phán với đối tác
- Có thể làm việc độc lập và theo nhóm.
- Sẵn sàng đi công tác cả trong nước và nước ngoài khi có yêu cầu
- Tự tin, hình thức ưa nhìn, nhanh nhẹn, trung thực, khéo nói
Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 8-11 triệu (theo năng lực)
- Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
- BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
- Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội nghị, hội chợ, các tour của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình
