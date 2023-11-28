Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Trường Thọ Việt Nam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Trường Thọ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công Ty TNHH Trường Thọ Việt Nam

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Trường Thọ Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển hệ thống đại lý đáp ứng mục tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn cụ thể
- Phát triển sản lượng tại vùng được phân công theo mục tiêu kinh doanh của công ty.
- Tham gia các cuộc họp phòng Kinh doanh để hiểu rõ mục tiêu phát triển, lập kế hoạch công việc tại vùng phụ trách theo tuần, tháng gửi quản lý và Giám đốc công ty duyệt.
- Thực hiện việc khảo sát, đánh giá tiềm năng, dung lượng thị trường tại vùng được phân công: Hệ thống đại lý kinh doanh TACN, các trại chăn nuôi uy tín, chính sách bán hàng, giá cả, giống vật nuôi. Ưu, nhược điểm của các nhóm sản phẩm, dịch vụ các công ty cạnh tranh...
- Lập danh sách khách hàng, lựa chọn khách hàng mục tiêu theo các tiêu chuẩn của công ty: Quan điểm kinh doanh, định hướng kinh doanh, đặc điểm tính cách, tiềm lực tài chính, kiến thức sản phẩm,…
- Phát triển mối quan hệ với nhóm khách hàng mục tiêu; truyền thông, chia sẻ giá trị cốt lõi, các định hướng và chiến lược phát triển của công ty; xúc tiến hợp tác với đại lý mục tiêu
- Đào tạo, huấn luyện cho khách hàng hiểu rõ các đặc tính và lợi ích của sản phẩm, các lợi thế cạnh tranh, kỹ năng bán hàng, kỹ năng phát triển thị trường. Định hướng, quản lý và chăm sóc đại lý phát triển theo định hướng phát triển bền vững của công ty.
- Tham gia hỗ trợ khách hàng mở rộng và phát triển thị trường, gia tăng sản lượng, phát triển các sản phẩm chiến lược, chủng loại sản phẩm tại vùng được phân công: mời trại, chứng minh hiệu quả của sản phẩm,…
- Triển khai các chính sách bán hàng, tổ chức các hội thảo hỗ trợ bán hàng, hội nghị khách hàng theo kế hoạch phát triển sản lượng
- Đề xuất, triển khai xây dựng hệ thống trại mô hình để chứng minh chất lượng sản phẩm và quảng bá chất lượng sản phẩm, thương hiệu công ty. Tổ chức tham quan, chia sẻ kinh nghiệm tại các trại mô hình, đại lý mô hình của công ty
- Hàng tháng thực hiện việc thí nghiệm sản phẩn và báo cáo số liệu chăn nuôi. Thu thập số liệu sản phẩm cạnh tranh, lấy mẫu các sản phẩm trên thị trường theo quy định của công ty.
- Tiếp nhận, lắng nghe và xử lý các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Phản hồi kịp thời các thông itn thị trường, thông tin của khách hàng với công ty.
- Báo cáo công việc đầy đủ, số liệu chính xác, phản ánh thực tế các nội dung theo quy định của phòng Kinh doanh và của công ty. Chủ động đề xuất, chia sẻ các hoạt động, chương trình, ý tưởng cá nhân cho các thành viên khác nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc đội nhóm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
- Công việc làm việc ngoài thị trường tại khu vực tỉnhHà Tĩnh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm bán hàng
Kiến thức:
- Kiến thức chuyên môn về kinh tế, tài chính, kế toán hoặc chăn nuôi, thú y,…
- Kiến thức về ngành nghề, thị trường, đối thủ cạnh tranh và các hoạt động bán hàng tại vùng thị trường
- Kiến thức về sản phẩm của công ty: đặc tính và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm,...
- Am hiểu chính sách bán hàng và quy trình triển khai các chính sách từ công ty đến khách hàng
- Nắm được các quy trình bán hàng, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, nguyên tắc khảo sát thị trường,…
Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp, tạo thiện cảm
- Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai và báo cáo công việc
- Kỹ năng điều tra, thống kê, phân tích thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh
- Kỹ năng thương lượng, thuyết phục
- Kỹ năng tiếp nhận và phản hồi thông tin
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong phạm vi trách nhiệm được giao
- Kỹ năng huấn luyện, đào tạo đại lý
- Kỹ năng làm việc nhóm
Thái độ, phẩm chất cá nhân
- Mục tiêu cá nhân rõ ràng, có động lực làm việc, khát vọng phát triển
- Trách nhiệm với công việc và bản thân
- Tự tin, chủ động, quyết đoán
- Thân thiện, cởi mở, chân thành
- Tinh thần tập thể, cầu tiến và năng động
- Nhạy bén, sáng tạo, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Trường Thọ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trường Thọ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trường Thọ Việt Nam

Công Ty TNHH Trường Thọ Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

