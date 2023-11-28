Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Trường Thọ Việt Nam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

- Phát triển hệ thống đại lý đáp ứng mục tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn cụ thể

- Phát triển sản lượng tại vùng được phân công theo mục tiêu kinh doanh của công ty.

- Tham gia các cuộc họp phòng Kinh doanh để hiểu rõ mục tiêu phát triển, lập kế hoạch công việc tại vùng phụ trách theo tuần, tháng gửi quản lý và Giám đốc công ty duyệt.

- Thực hiện việc khảo sát, đánh giá tiềm năng, dung lượng thị trường tại vùng được phân công: Hệ thống đại lý kinh doanh TACN, các trại chăn nuôi uy tín, chính sách bán hàng, giá cả, giống vật nuôi. Ưu, nhược điểm của các nhóm sản phẩm, dịch vụ các công ty cạnh tranh...

- Lập danh sách khách hàng, lựa chọn khách hàng mục tiêu theo các tiêu chuẩn của công ty: Quan điểm kinh doanh, định hướng kinh doanh, đặc điểm tính cách, tiềm lực tài chính, kiến thức sản phẩm,…

- Phát triển mối quan hệ với nhóm khách hàng mục tiêu; truyền thông, chia sẻ giá trị cốt lõi, các định hướng và chiến lược phát triển của công ty; xúc tiến hợp tác với đại lý mục tiêu

- Đào tạo, huấn luyện cho khách hàng hiểu rõ các đặc tính và lợi ích của sản phẩm, các lợi thế cạnh tranh, kỹ năng bán hàng, kỹ năng phát triển thị trường. Định hướng, quản lý và chăm sóc đại lý phát triển theo định hướng phát triển bền vững của công ty.

- Tham gia hỗ trợ khách hàng mở rộng và phát triển thị trường, gia tăng sản lượng, phát triển các sản phẩm chiến lược, chủng loại sản phẩm tại vùng được phân công: mời trại, chứng minh hiệu quả của sản phẩm,…

- Triển khai các chính sách bán hàng, tổ chức các hội thảo hỗ trợ bán hàng, hội nghị khách hàng theo kế hoạch phát triển sản lượng

- Đề xuất, triển khai xây dựng hệ thống trại mô hình để chứng minh chất lượng sản phẩm và quảng bá chất lượng sản phẩm, thương hiệu công ty. Tổ chức tham quan, chia sẻ kinh nghiệm tại các trại mô hình, đại lý mô hình của công ty

- Hàng tháng thực hiện việc thí nghiệm sản phẩn và báo cáo số liệu chăn nuôi. Thu thập số liệu sản phẩm cạnh tranh, lấy mẫu các sản phẩm trên thị trường theo quy định của công ty.

- Tiếp nhận, lắng nghe và xử lý các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Phản hồi kịp thời các thông itn thị trường, thông tin của khách hàng với công ty.

- Báo cáo công việc đầy đủ, số liệu chính xác, phản ánh thực tế các nội dung theo quy định của phòng Kinh doanh và của công ty. Chủ động đề xuất, chia sẻ các hoạt động, chương trình, ý tưởng cá nhân cho các thành viên khác nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc đội nhóm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

- Công việc làm việc ngoài thị trường tại khu vực tỉnhHà Tĩnh