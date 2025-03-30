Tuyển AI Engineer Công ty cổ phần Gamee làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Gamee
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty cổ phần Gamee

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty cổ phần Gamee

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 401– 402, số 23 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tổng quan vị trí: Bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và ứng dụng AI như Stable Diffusion - ComfyUI, Cursor, Kling... để tối ưu hóa quy trình phát triển game. Bạn sẽ hợp tác chặt chẽ với các đội ngũ phát triển game để tích hợp giải pháp AI vào pipeline sản xuất.
Tổng quan vị trí:
Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ AI như Stable Diffusion - ComfyUI, Cursor, Kling... vào phát triển game.
Nghiên cứu các mô hình AI khác để tối ưu việc xây dựng level design cho game Puzzle.
Phối hợp với các đội ngũ phát triển game để tích hợp các giải pháp AI vào pipeline sản xuất.
Theo dõi và cập nhật các xu hướng AI mới nhất, đề xuất các công nghệ tiềm năng cho các dự án. Phân tích, đề xuất và cải tiến các quy trình hiện tại bằng AI để tăng hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Tạo tài liệu kỹ thuật và truyền đạt rõ ràng về kết quả nghiên cứu và ứng dụng AI.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ AI như Stable Diffusion, ComfyUI, Cursor, Kling...
Hiểu biết về xử lý hình ảnh (image processing) và các mô hình sáng tạo nội dung (generative models).
Có kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc áp dụng AI vào lĩnh vực game.
Tốt nghiệp các ngành liên quan đến lập trình, đồ họa.
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp game.
Đã từng tham gia phát triển các dự án sử dụng AI để tạo nội dung hoặc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Tại Công ty cổ phần Gamee Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 20.000.000 VND. Thử việc hưởng 100% lương. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Lương: 10.000.000 - 20.000.000 VND.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Thưởng cuối năm (T13,14,…) theo doanh thu của công ty và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, thích là thưởng ...)
Văn hóa cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân sự
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng tháng, hàng năm trong hoặc ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gamee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Gamee

Công ty cổ phần Gamee

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Duy Tân. phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

