Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
20 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

Tham gia làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định nhu cầu cùng team.
Tham gia xây dựng giải pháp tổng thể và giải pháp chi tiết để giải quyết vấn đề cùng team.
Tham gia quy trình xây dựng và bảo trì model: Cleaning data, analytic data, building model, testing model, sharing with business for feedback, deploying model, visualization, maintenance model, educating business and teams.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc tương đương.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Chưa ứng tuyển onsite MB Bank qua vendor khác trong 6 tháng gần nhất.
6 tháng gần nhất
Thành thạo Python/Java và ít nhất một framework như PyTorch/TensorFlow cùng các thư viện liên quan.
Python/Java
PyTorch/TensorFlow
Hiểu rõ các kỹ thuật phát triển sản phẩm AI trong NLP/LLM, Computer Vision, Graph AI.
NLP/LLM, Computer Vision, Graph AI
Nắm vững thuật toán Machine Learning, Deep Learning.
thuật toán Machine Learning, Deep Learning
Kỹ năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, chịu áp lực tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm: giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, team building.
Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile.
Agile
Có kinh nghiệm về MLOps.
MLOps
Có kinh nghiệm trong ngân hàng: Mobile App, Biz App, T24 Core Banking.
ngân hàng
Có chứng chỉ chuyên ngành liên quan đến DE, DS, DA.
chứng chỉ chuyên ngành
DE, DS, DA
Kinh nghiệm xử lý NLP: Text Representation, NER, Keyword Extraction, Sentiment Analysis, Knowledge Graph, etc.
Text Representation, NER, Keyword Extraction, Sentiment Analysis, Knowledge Graph, etc.
Biết cài đặt NLP trên Hadoop, AWS, GCP và sử dụng các công cụ như Transformer, NLTK, CoreNLP, Gensim, etc.
Hadoop, AWS, GCP
Transformer, NLTK, CoreNLP, Gensim, etc.
Kinh nghiệm xử lý ảnh: Face Recognition, Text Recognition, Fraud Detection, etc.
Face Recognition, Text Recognition, Fraud Detection, etc.
Có kiến thức về Data Mining.
Data Mining
Kiến thức về Graph Analytics, Graph Algorithms.
Graph Analytics, Graph Algorithms
Có kinh nghiệm triển khai ít nhất 2 use cases về NLP/LLM, Computer Vision, hoặc Graph AI.
ít nhất 2 use cases
NLP/LLM, Computer Vision, hoặc Graph AI
Kinh nghiệm quản lý nhóm, đào tạo, dẫn dắt.
quản lý nhóm, đào tạo, dẫn dắt
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính.
Có giải thưởng tại các cuộc thi về AI, Toán, Coding.
giải thưởng
Kỹ năng tiếng Anh tốt là điểm cộng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 20 - 27M gross
Lương tháng 13.
Được tham gia BHXH
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

