Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Thiết kế, phát triển và triển khai các mô hình AI/ML phục vụ nền tảng AI Platform.
Xây dựng và tối ưu hóa Machine Learning Pipeline.
Machine Learning Pipeline
Training, Fine-tuning và triển khai các LLMs (Large Language Models).
LLMs (Large Language Models)
Làm việc với Python (Pytorch framework) để xây dựng các giải pháp AI.
Python (Pytorch framework)
Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật AI/ML mới nhất vào sản phẩm.
Hợp tác với các đội ngũ phát triển khác để tích hợp AI vào hệ thống.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về AI/Machine Learning.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Thành thạo Python và đặc biệt là Pytorch framework.
Python
Pytorch framework
Có kiến thức sâu rộng về LLMs, Training & Fine-tuning AI models, Model deployments.
LLMs, Training & Fine-tuning AI models, Model deployments
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ AI/ML phổ biến.
Có tư duy logic, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.
Happy Hour vào chiều thứ 6 hàng tuần.
Happy Hour
Teambuilding, du lịch hằng năm và nhiều hoạt động nội bộ hấp dẫn.
Teambuilding
Tham gia các CLB thể thao, giải trí của công ty như CLB bóng đá, CLB AoE…
CLB bóng đá, CLB AoE
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Mức lương cạnh tranh
Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương.
Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Xét tăng lương 2 lần/năm
Thưởng tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh.
Thưởng khi hoàn thành dự án.
Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn).
Thưởng thành tích xuất sắc.
Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M).
Phụ cấp tiếng Nhật:
Đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh.
tiếng Nhật, tiếng Anh
Tham gia các seminar công nghệ định kỳ.
seminar công nghệ
Career Path rõ ràng theo khung năng lực nội bộ.
Đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
BHYT, BHXH, BHTN
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà công nghệ AC, Lô A1A, cụm sản xuất TTCN và CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

