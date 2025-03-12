Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Thiết kế, phát triển và triển khai các mô hình AI/ML phục vụ nền tảng AI Platform.

Xây dựng và tối ưu hóa Machine Learning Pipeline.

Training, Fine-tuning và triển khai các LLMs (Large Language Models).

Làm việc với Python (Pytorch framework) để xây dựng các giải pháp AI.

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật AI/ML mới nhất vào sản phẩm.

Hợp tác với các đội ngũ phát triển khác để tích hợp AI vào hệ thống.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về AI/Machine Learning.

Thành thạo Python và đặc biệt là Pytorch framework.

Có kiến thức sâu rộng về LLMs, Training & Fine-tuning AI models, Model deployments.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ AI/ML phổ biến.

Có tư duy logic, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.

Happy Hour vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Teambuilding, du lịch hằng năm và nhiều hoạt động nội bộ hấp dẫn.

Tham gia các CLB thể thao, giải trí của công ty như CLB bóng đá, CLB AoE…

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương.

Xét tăng lương 2 lần/năm.

Thưởng tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh.

Thưởng khi hoàn thành dự án.

Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn).

Thưởng thành tích xuất sắc.

Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M).

Đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh.

Tham gia các seminar công nghệ định kỳ.

Career Path rõ ràng theo khung năng lực nội bộ.

Đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

