Tuyển AI Engineer Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển, ứng dụng, tối ưu, tích hợp mô hình AI cho các bài toán ứng dụng trong hoạt động Kinh doanh/Ngân hàng về các lĩnh vực Computer Vision, NLP...
• Tham gia vào các công đoạn triển khai dịch vụ: Kiến trúc hệ thống, thiết kế mô hình hoạt động, luồng hoạt động, chức năng, tối ưu performance
• Coding, test metrics, service và unittest theo mô hình DevOps, MLOps
• Nghiên cứu, tìm hiểu các bài báo khoa học mới nhất về AI, ML, DL

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin....
• Có tối thiểu 1,5 năm kinh nghiệm tương đương tại vị trí tuyển dụng
• Có kiến thức và hiểu biết về:
• Ngôn ngữ lập trình Python, C/C++
• Service/MicroService với một trong các framework FastAPI/Flask/Django
• Tensorflow/Pytorch/DGL/PyG/Onnx
• API (Restful/gRPC), Lập trình an toàn, đảm bảo & tối ưu hiệu năng
• Git và Git Flow, Docker/ Kubernete, Kubeflow/MLFlow, TritonServer/ Tensorflow Serving

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19th – MB Building,18 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

