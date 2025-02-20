Tuyển AI Engineer Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

• Phát triển, ứng dụng, tối ưu, tích hợp mô hình AI cho các bài toán ứng dụng trong hoạt động Kinh doanh/Ngân hàng về các lĩnh vực Computer Vision, NLP...

• Tham gia vào các công đoạn triển khai dịch vụ: Kiến trúc hệ thống, thiết kế mô hình hoạt động, luồng hoạt động, chức năng, tối ưu performance

• Coding, test metrics, service và unittest theo mô hình DevOps, MLOps

• Nghiên cứu, tìm hiểu các bài báo khoa học mới nhất về AI, ML, DL

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin....

• Có tối thiểu 1,5 năm kinh nghiệm tương đương tại vị trí tuyển dụng

• Có kiến thức và hiểu biết về:

• Ngôn ngữ lập trình Python, C/C++

• Service/MicroService với một trong các framework FastAPI/Flask/Django

• Tensorflow/Pytorch/DGL/PyG/Onnx

• API (Restful/gRPC), Lập trình an toàn, đảm bảo & tối ưu hiệu năng

• Git và Git Flow, Docker/ Kubernete, Kubeflow/MLFlow, TritonServer/ Tensorflow Serving

