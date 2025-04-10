Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 3A, ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phát triển các thuật toán AI/NLP để phân tích CV tự động: trích xuất thông tin ứng viên, kỹ năng và kinh nghiệm từ hồ sơ một cách chính xác.
phân tích CV tự động
Xây dựng hệ thống sinh câu hỏi phỏng vấn động dựa trên AI: tạo các câu hỏi phù hợp dựa trên hồ sơ ứng viên và phản hồi trong phỏng vấn, đảm bảo mỗi phiên phỏng vấn được tùy biến cho từng ứng viên.
hệ thống sinh câu hỏi phỏng vấn động
Triển khai và tích hợp mô hình AI thời gian thực: làm việc cùng nhóm kỹ sư backend để tích hợp mô hình AI vào hệ thống phỏng vấn video trực tuyến, đảm bảo kết quả AI (như câu hỏi tiếp theo hoặc đánh giá) được trả về nhanh chóng, kịp thời trong lúc phỏng vấn.
mô hình AI thời gian thực

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức NLP chuyên sâu: Thành thạo về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hiểu về các kỹ thuật như phân tích cú pháp, khai thác thực thể (NER), phân loại văn bản, sinh ngôn ngữ tự động.
Kiến thức NLP chuyên sâu
Lập trình và triển khai mô hình AI: Kỹ năng lập trình Python xuất sắc, đặc biệt với các thư viện AI/ML (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn). Kinh nghiệm xây dựng, huấn luyện và tinh chỉnh mô hình học máy/học sâu cho các bài toán NLP.
Lập trình và triển khai mô hình AI
Kinh nghiệm AI/NLP: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo/học máy, trong đó ít nhất 1 năm tập trung vào các dự án NLP thực tiễn.
Kinh nghiệm AI/NLP
Dự án thực tế: Có kinh nghiệm triển khai mô hình AI vào sản phẩm hoặc dịch vụ thực tế với người dùng cuối. Ưu tiên ứng viên đã làm các dự án liên quan đến chatbot, trợ lý ảo, hệ thống hỏi-đáp tự động, hoặc các nền tảng phỏng vấn/hỗ trợ tuyển dụng thông minh.
Dự án thực tế
Phát triển phần mềm: Kinh nghiệm làm việc trong nhóm phát triển Agile/Scrum, biết sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn (Git) và theo dõi công việc (JIRA, Trello). Đã từng phối hợp với các kỹ sư phần mềm khác (backend, frontend) để tích hợp tính năng AI vào hệ thống chung.
Phát triển phần mềm
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên trong các ngành liên quan (Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo, Khoa học Dữ liệu, Ngôn ngữ học máy tính). Các bằng cấp cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) về AI/NLP là một lợi thế.
Học vấn
Kỹ năng giải quyết vấn đề: Tư duy logic và khả năng phân tích bài toán tốt, sáng tạo trong việc đưa ra giải pháp AI cho những tình huống phỏng vấn và đánh giá ứng viên phức tạp.
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể giải thích các khái niệm kỹ thuật AI phức tạp cho các thành viên không chuyên về kỹ thuật (như Business Analyst). Sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với nhóm backend, frontend và chuyên viên phân tích nghiệp vụ để thống nhất giải pháp.
Giao tiếp và hợp tác
Khả năng ngôn ngữ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt (do nhiều tài liệu AI bằng tiếng Anh)
Khả năng ngôn ngữ
Tinh thần cầu tiến: Luôn cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực AI/ML, sẵn sàng học hỏi công nghệ mới (ví dụ: các mô hình ngôn ngữ lớn, kỹ thuật đánh giá năng lực ứng viên tiên tiến) và cải tiến sản phẩm.
Tinh thần cầu tiến
Chủ động và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập cao, chủ động đề xuất cải thiện tính năng AI. Có tinh thần trách nhiệm với chất lượng mô hình và kết quả phân tích do mình phát triển.
Chủ động và trách nhiệm

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến: Sức trẻ và nhiệt huyết của VietIS được tạo nên từ chính mỗi cá nhân công ty, chúng tôi luôn không ngừng thay đổi để hoàn thiện hơn nữa bản thân,
Du lịch hàng năm.
Happy Hour cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần
Tổ chức sinh nhật tháng cho nhân viên.
Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Teambuilding ngoài trời định kì, các hoạt động vui chơi giải trí khác
Tham gia các câu lạc bộ vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.
Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc.
Xét tăng lương 2 lần/năm
Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm)
Thưởng kết thúc dự án.
Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn)
Thưởng thành tích xuất sắc
Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên
Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M)
Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT)
Phụ cấp đào tạo.
Đào tạo Tiếng Nhật, tiếng Anh.
Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức
Career Path rõ ràng theo khung năng lực nội bộ của công ty
Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Sáng: 08h30-12h00;
Chiều: 13h00-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

