Tuyển Android Developer thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Alphaway Technology
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 06 Quang Trung, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Tham gia dự án phát triển chongân hàng Techcombank
Phát triển tính năng cho app banking
Thực hiện tất cả các công đoạn: Code, Test Review, Release
Phân tích dữ liệu người dùng để liên tục cải tiến và tối ưu hoá các tính năng của app....
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu từ 4 năm kinh nghiệm phát triển mobile bằng Kotlin/Java.... Nắm vững lập trình hướng đối tượng (OOP), Design Pattern, các giải thuật cơ bản Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn (Git, SVN) Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý công việc (Jira, Confluence,...)
Yêu cầu từ 4 năm kinh nghiệm phát triển mobile bằng Kotlin/Java....
Nắm vững lập trình hướng đối tượng (OOP), Design Pattern, các giải thuật cơ bản
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn (Git, SVN)
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý công việc (Jira, Confluence,...)
Tại Alphaway Technology Thì Được Hưởng Những Gì
Lương upto 40M Thời gian làm việc: T2 – T6 (9h-12h; 13h-18H) và sáng T7 (9h-13h) Lương tháng 13. Tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Lương upto 40M
Thời gian làm việc: T2 – T6 (9h-12h; 13h-18H) và sáng T7 (9h-13h)
Lương tháng 13.
Tham gia BHXH
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphaway Technology
