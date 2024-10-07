Tuyển Android Developer thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 06 Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tham gia dự án phát triển chongân hàng Techcombank Phát triển tính năng cho app banking Thực hiện tất cả các công đoạn: Code, Test Review, Release Phân tích dữ liệu người dùng để liên tục cải tiến và tối ưu hoá các tính năng của app....

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 4 năm kinh nghiệm phát triển mobile bằng Kotlin/Java.... Nắm vững lập trình hướng đối tượng (OOP), Design Pattern, các giải thuật cơ bản Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn (Git, SVN) Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý công việc (Jira, Confluence,...)

Tại Alphaway Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 40M Thời gian làm việc: T2 – T6 (9h-12h; 13h-18H) và sáng T7 (9h-13h) Lương tháng 13. Tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphaway Technology

