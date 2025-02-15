Tuyển Backend Developer Cty Cổ Phần Warppipe làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Backend Developer Cty Cổ Phần Warppipe làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Cty Cổ Phần Warppipe
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Cty Cổ Phần Warppipe

Backend Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Cty Cổ Phần Warppipe

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Kết hợp với BA, PM, chuyển đổi nghiệp vụ công ty sang logic code tương ứng theo hướng module hoặc thư viện.
Xây dựng các ứng dụng phục vụ nhiều người dùng, phát triển theo mô hình microservice có tính mở rộng và ổn định cao
Giúp các sản phẩm có tính đồng bộ với các sản phẩm khác nằm trong hệ sinh thái.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 1 tới 2 năm kinh nghiệm làm việc với Javascript hoặc Typescript nói chung.
Có hiểu biết về Blockchain, Có kinh nghiệm về Solidity là một lợi thế.
Hiểu biết về các một số giao thức HTTP/HTTP2, RESTful API, Graphql, Grpc, etc
Biết thiết kế, tối ưu, sử dụng hệ quản trị CSDL quan hệ như: MySQL, PostgreSQL...
Từng làm việc với NoSQL như: Mongodb, Cassandra, etc
Từng sử dụng, làm việc với Message Broker như: RabbitMQ, MQTT, Kafka, etc
Thao tác tốt với công cụ quản lý phiên bản như: Git, SVN...
Có kinh nghiệm làm việc với công cụ quản lý working & tracking: Lark, Trello, Jira, etc
Có kinh nghiệm triển khai, quản lý các mô hình service-oriented, microservice.
Tác phong chủ động trong công việc kể cả làm Remote hay On-site.
Có khả năng tiếp cận, sẵn sàng học hỏi với các ngôn ngữ, công nghệ mới.
Code sạch sẽ, gọn gàng, có tính tái sử dụng cao.

Tại Cty Cổ Phần Warppipe Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18 - 28 Triệu trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Môi trường trẻ năng động.
Định hướng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Lễ, tết hiếu hỉ đầu đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Cổ Phần Warppipe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Cty Cổ Phần Warppipe

Cty Cổ Phần Warppipe

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15 - 17 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-backend-developer-thu-nhap-18-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job299007
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Hạn nộp: 08/10/2025
Bình Định Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,400 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,400 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Backend Developer Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Hạn nộp: 08/10/2025
Bình Định Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,400 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,400 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Backend Developer Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Backend Developer CTCP Phần mềm SOFTMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CTCP Phần mềm SOFTMART
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu Công ty TNHH Equix Technologies
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 38 Triệu Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
25 - 38 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 60 Triệu XGame
20 - 60 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Dmobin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Dmobin
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
3 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ALLIEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ALLIEX VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty CP Savvycom
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu SAPP Academy
13 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần HouseNow
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm