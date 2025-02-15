Tuyển Backend Developer Cty Cổ Phần Warppipe làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Kết hợp với BA, PM, chuyển đổi nghiệp vụ công ty sang logic code tương ứng theo hướng module hoặc thư viện.

Xây dựng các ứng dụng phục vụ nhiều người dùng, phát triển theo mô hình microservice có tính mở rộng và ổn định cao

Giúp các sản phẩm có tính đồng bộ với các sản phẩm khác nằm trong hệ sinh thái.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 1 tới 2 năm kinh nghiệm làm việc với Javascript hoặc Typescript nói chung.

Có hiểu biết về Blockchain, Có kinh nghiệm về Solidity là một lợi thế.

Hiểu biết về các một số giao thức HTTP/HTTP2, RESTful API, Graphql, Grpc, etc

Biết thiết kế, tối ưu, sử dụng hệ quản trị CSDL quan hệ như: MySQL, PostgreSQL...

Từng làm việc với NoSQL như: Mongodb, Cassandra, etc

Từng sử dụng, làm việc với Message Broker như: RabbitMQ, MQTT, Kafka, etc

Thao tác tốt với công cụ quản lý phiên bản như: Git, SVN...

Có kinh nghiệm làm việc với công cụ quản lý working & tracking: Lark, Trello, Jira, etc

Có kinh nghiệm triển khai, quản lý các mô hình service-oriented, microservice.

Tác phong chủ động trong công việc kể cả làm Remote hay On-site.

Có khả năng tiếp cận, sẵn sàng học hỏi với các ngôn ngữ, công nghệ mới.

Code sạch sẽ, gọn gàng, có tính tái sử dụng cao.

Tại Cty Cổ Phần Warppipe Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18 - 28 Triệu trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Môi trường trẻ năng động.

Định hướng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Lễ, tết hiếu hỉ đầu đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Cổ Phần Warppipe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin