Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI (CHAINSLAB) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI (CHAINSLAB)
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Backend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI (CHAINSLAB)

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lê Hồng Phong, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống backend sử dụng Node.js với các framework như Express.js, NestJS, Fastify, Koa.js.
Xây dựng và tối ưu API ( GraphQL) để kết nối với frontend và các hệ thống khác.
Tích hợp blockchain (EVM) vào hệ thống backend.
Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL (PostgreSQL, MySQL) hoặc NoSQL (MongoDB).
Đảm bảo hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống.
Hợp tác với đội ngũ frontend, blockchain engineer để phát triển các tính năng mới.
Viết tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ bảo trì hệ thống.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3+ năm kinh nghiệm làm việc với Node.js và một trong các framework Express.js, NestJS, Fastify hoặc Koa.js.
Hiểu biết về JWT, OAuth, WebSockets, và các phương pháp bảo mật API.
Kinh nghiệm làm việc với MongoDB, PostgreSQL hoặc MySQL.
Có kiến thức về blockchain, smart contract, Web3.js hoặc Ethers.js là lợi thế.
Có chứng chỉ AWS Developer và có kinh nghiệm làm việc với AWS.
Thành thạo Git, CI/CD, Docker là điểm cộng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI (CHAINSLAB) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.
Cơ hội làm việc với các công nghệ blockchain tiên tiến.
Môi trường làm việc linh hoạt.
Được đào tạo và hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên sâu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI (CHAINSLAB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI (CHAINSLAB)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, K21/4 Lê Hồng Phong, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

