Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI (CHAINSLAB) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lê Hồng Phong, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

Thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống backend sử dụng Node.js với các framework như Express.js, NestJS, Fastify, Koa.js.

Xây dựng và tối ưu API ( GraphQL) để kết nối với frontend và các hệ thống khác.

Tích hợp blockchain (EVM) vào hệ thống backend.

Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL (PostgreSQL, MySQL) hoặc NoSQL (MongoDB).

Đảm bảo hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống.

Hợp tác với đội ngũ frontend, blockchain engineer để phát triển các tính năng mới.

Viết tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ bảo trì hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Có 3+ năm kinh nghiệm làm việc với Node.js và một trong các framework Express.js, NestJS, Fastify hoặc Koa.js.

Hiểu biết về JWT, OAuth, WebSockets, và các phương pháp bảo mật API.

Kinh nghiệm làm việc với MongoDB, PostgreSQL hoặc MySQL.

Có kiến thức về blockchain, smart contract, Web3.js hoặc Ethers.js là lợi thế.

Có chứng chỉ AWS Developer và có kinh nghiệm làm việc với AWS.

Thành thạo Git, CI/CD, Docker là điểm cộng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

Cơ hội làm việc với các công nghệ blockchain tiên tiến.

Môi trường làm việc linh hoạt.

Được đào tạo và hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên sâu

Cách Thức Ứng Tuyển

