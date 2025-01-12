Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B50 - 16 KDT Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Hợp tác với các nhóm sản phẩm/thiết kế để hiểu vấn đề và yêu cầu, sau đó cung cấp phản hồi, tùy chọn, ưu và nhược điểm, ước tính và lịch trình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm triển khai sản phẩm từ đầu đến cuối cùng với các quản lý kỹ thuật.

- Làm việc với các nhà thiết kế, kỹ sư frontend và QA để cùng nhau tư duy và thực hiện các giải pháp kỹ thuật có khả năng mở rộng, ổn định và giải quyết vấn đề thực tế.

- Viết mã có thể tái sử dụng, mở rộng và kiểm thử được.

- Làm việc có trách nhiệm cùng các kỹ sư iOS để đảm bảo các tính năng được hoàn thành đúng thời hạn và với chất lượng cao.

- Có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, định nghĩa và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Đồng thời, hợp tác chặt chẽ với các nhóm khác để hỗ trợ lẫn nhau.

- Xác định các vấn đề và điểm không hiệu quả trong mã nguồn và hệ thống, đề xuất và thực hiện các giải pháp cải thiện.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 1 năm kinh nghiệm phát triển Backend, bao gồm kiến thức về các mô hình lập trình hiện đại với Go/Java/Kotlin

- Kiến thức về nguyên tắc lập trình hướng đối tượng (OOP) và các phương pháp tốt nhất

- Có kinh nghiệm thực hiện kiểm thử đơn vị và sử dụng thành thạo Git

- Kiến thức vững chắc về các mẫu thiết kế và cơ sở dữ liệu

- Kinh nghiệm với các framework phổ biến như Spring

- Kiến thức thực tiễn về các phương pháp tiếp cận kiến trúc khác nhau, bộ nhớ đệm, lưu trữ dữ liệu và bảo mật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30, Thứ 2 đến Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.