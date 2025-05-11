Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu

Mức lương 18 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Sàn dịch vụ thương mại tòa nhà CT2D, VOV Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Thiết kế và triển khai các hệ thống backend cho các ứng dụng AI và Automation.

Xây dựng APIs để hỗ trợ tương tác từ frontend với các hệ thống backend (tạo agent, tự động hóa quy trình công việc).

Phát triển và quản lý các giải pháp lưu trữ dữ liệu.

Tối ưu hiệu suất, tính bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống cho các trường hợp sử dụng có tải cao.

Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu và lập kế hoạch phát triển sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 3 năm làm việc thực tế với Backend.

Thành thạo các ngôn ngữ Node.js, Python.

Thành thạo về RESTful API và các giao thức.

Thành thạo về mô hình như MVC.

Hiểu biết về các kỹ thuật server push và giả server push.

Có kiến thức về Docker, Linux terminal, Bash.

Hiểu biết về reverse proxy, load balancer, zero downtime deployment.

Hiểu biết về CDN, tối ưu hiệu năng cho media contents.

Biết sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ code.

Ưu tiên ( yêu cầu không bắt buộc)

Có kiến thức về LLM, RAG, Agent và có khả năng sử dụng CI/CD tools, Docker, Kubernetes là lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Mongodb, PostgreSQL.

Quyền Lợi

Lương từ 18 triệu - 35 triệu.

Thưởng: thưởng năng suất, thưởng ngày lễ, tháng 13, …

Review năng lực định kỳ 6 tháng/lần.

Trà, cà phê free, tham gia nghỉ mát, hoạt động team building của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Hỗ trợ tối đa các thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

