Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu

Công ty TNHH Horus Productions
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty TNHH Horus Productions

Mức lương
18 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Sàn dịch vụ thương mại tòa nhà CT2D, VOV Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 18 - 35 Triệu

Thiết kế và triển khai các hệ thống backend cho các ứng dụng AI và Automation.
Xây dựng APIs để hỗ trợ tương tác từ frontend với các hệ thống backend (tạo agent, tự động hóa quy trình công việc).
Phát triển và quản lý các giải pháp lưu trữ dữ liệu.
Tối ưu hiệu suất, tính bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống cho các trường hợp sử dụng có tải cao.
Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu và lập kế hoạch phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương 18 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm làm việc thực tế với Backend.
Thành thạo các ngôn ngữ Node.js, Python.
Thành thạo về RESTful API và các giao thức.
Thành thạo về mô hình như MVC.
Hiểu biết về các kỹ thuật server push và giả server push.
Có kiến thức về Docker, Linux terminal, Bash.
Hiểu biết về reverse proxy, load balancer, zero downtime deployment.
Hiểu biết về CDN, tối ưu hiệu năng cho media contents.
Biết sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ code.
Ưu tiên ( yêu cầu không bắt buộc)
Có kiến thức về LLM, RAG, Agent và có khả năng sử dụng CI/CD tools, Docker, Kubernetes là lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Mongodb, PostgreSQL.

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18 triệu - 35 triệu.
Thưởng: thưởng năng suất, thưởng ngày lễ, tháng 13, …
Review năng lực định kỳ 6 tháng/lần.
Trà, cà phê free, tham gia nghỉ mát, hoạt động team building của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Hỗ trợ tối đa các thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa văn phòng CT2D - VOV - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

