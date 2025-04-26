Tuyển Backend Developer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 ngách 1 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Backend Developer

Phát triển và tối ưu hệ thống backend sử dụng .NET Core và PostgreSQL

Xây dựng và triển khai các dịch vụ backend sử dụng Rest API, WebSocket, ASP.NET Core

Thiết kế và vận hành hệ thống có lưu lượng truy cập cao và hoạt động ổn định

Viết tài liệu kỹ thuật cho hệ thống và các thành phần liên quan

Phối hợp với các team khác để triển khai các giải pháp blockchain/web3 hoặc nền tảng giao dịch tài chính (cex/dex)

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo lập trình với .NET Core, PostgreSQL

Có kinh nghiệm với Rest API, WebSocket, ASP.NET Core

Đã từng tham gia phát triển hệ thống có traffic cao và thường xuyên

Có kinh nghiệm tài chính, văn phòng, viết được tài liệu dev

Hiểu biết tốt về tài chính, cryptocurrency, các mô hình cex/dex

Có kỹ năng tiếng Anh tốt (kỹ năng đọc là bắt buộc).

Ưu tiên các UV có kinh nghiệm Web3/Blockchain

Tại CÔNG TY CP U2U NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20-35M (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty

Thưởng các ngày Lễ tết

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, team building, du lịch hàng năm

Cơ hội thăng tiến trong công việc, cơ hội tham gia các dự án công nghệ

Môi trường startup năng động cởi mở, ổn định, phát triển

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)

Cách Thức Ứng Tuyển

