Tuyển Backend Developer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CP U2U NETWORK
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3 ngách 1 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Phát triển và tối ưu hệ thống backend sử dụng .NET Core và PostgreSQL
Xây dựng và triển khai các dịch vụ backend sử dụng Rest API, WebSocket, ASP.NET Core
Thiết kế và vận hành hệ thống có lưu lượng truy cập cao và hoạt động ổn định
Viết tài liệu kỹ thuật cho hệ thống và các thành phần liên quan
Phối hợp với các team khác để triển khai các giải pháp blockchain/web3 hoặc nền tảng giao dịch tài chính (cex/dex)
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo lập trình với .NET Core, PostgreSQL
Có kinh nghiệm với Rest API, WebSocket, ASP.NET Core
Đã từng tham gia phát triển hệ thống có traffic cao và thường xuyên
Có kinh nghiệm tài chính, văn phòng, viết được tài liệu dev
Hiểu biết tốt về tài chính, cryptocurrency, các mô hình cex/dex
Có kỹ năng tiếng Anh tốt (kỹ năng đọc là bắt buộc).
Ưu tiên các UV có kinh nghiệm Web3/Blockchain
Có kinh nghiệm với Rest API, WebSocket, ASP.NET Core
Đã từng tham gia phát triển hệ thống có traffic cao và thường xuyên
Có kinh nghiệm tài chính, văn phòng, viết được tài liệu dev
Hiểu biết tốt về tài chính, cryptocurrency, các mô hình cex/dex
Có kỹ năng tiếng Anh tốt (kỹ năng đọc là bắt buộc).
Ưu tiên các UV có kinh nghiệm Web3/Blockchain
Tại CÔNG TY CP U2U NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 20-35M (hoặc thỏa thuận theo năng lực)
Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty
Thưởng các ngày Lễ tết
Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, team building, du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến trong công việc, cơ hội tham gia các dự án công nghệ
Môi trường startup năng động cởi mở, ổn định, phát triển
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)
Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty
Thưởng các ngày Lễ tết
Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, team building, du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến trong công việc, cơ hội tham gia các dự án công nghệ
Môi trường startup năng động cởi mở, ổn định, phát triển
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP U2U NETWORK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI