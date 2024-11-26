Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần GIHOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Xây dựng phát triển các tính năng mới trên game server

Debug và khắc phục các sự cố gặp phải trong game

Nghiên cứu các công nghệ mới ứng dụng cho game, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức chuyên ngành Lập trình /Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính

Am hiểu các ngôn ngữ C/C++, có kinh nghiệm làm việc với MySQL/MongoDB

Nắm vững lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ưu tiên ứng viên: đã từng có kinh nghiệm xây dựng Game Server

Yêu thích và đam mê lập trình game là một lợi thế

Kỹ năng research xử lý các vấn đề, khả năng thích ứng nhanh với công việc, với các kỹ thuật mới

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ bản thân, tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần GIHOT Thì Được Hưởng Những Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Lương tương xứng với năng lực

Chế độ thưởng hấp dẫn: lễ, tết, sinh nhật,.....

Review lương 2 lần/ năm

Nghỉ phép 16 ngày/ năm, nghỉ lễ - Tết theo quy định

BHXH đầy đủ, Team-building, tiệc theo mùa... và các hoạt động gắn kết

Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, trẻ trung, thân thiện; Sếp cực kỳ tâm lý

Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các sản phẩm chiến lược của công ty

Nhiều chế độ phúc lợi và đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần GIHOT

