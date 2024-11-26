Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần GIHOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty Cổ phần GIHOT
Mức lương
8 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 10 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 8 - 17 Triệu
Xây dựng phát triển các tính năng mới trên game server
Debug và khắc phục các sự cố gặp phải trong game
Nghiên cứu các công nghệ mới ứng dụng cho game, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức chuyên ngành Lập trình /Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính
Am hiểu các ngôn ngữ C/C++, có kinh nghiệm làm việc với MySQL/MongoDB
Nắm vững lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Ưu tiên ứng viên: đã từng có kinh nghiệm xây dựng Game Server
Yêu thích và đam mê lập trình game là một lợi thế
Kỹ năng research xử lý các vấn đề, khả năng thích ứng nhanh với công việc, với các kỹ thuật mới
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ bản thân, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty Cổ phần GIHOT Thì Được Hưởng Những Gì
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Lương tương xứng với năng lực
Chế độ thưởng hấp dẫn: lễ, tết, sinh nhật,.....
Review lương 2 lần/ năm
Nghỉ phép 16 ngày/ năm, nghỉ lễ - Tết theo quy định
BHXH đầy đủ, Team-building, tiệc theo mùa... và các hoạt động gắn kết
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, trẻ trung, thân thiện; Sếp cực kỳ tâm lý
Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các sản phẩm chiến lược của công ty
Nhiều chế độ phúc lợi và đãi ngộ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần GIHOT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
