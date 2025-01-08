Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Với định hướng đa dạng hóa dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, công ty đang tìm kiếm 01 Backend Developer tham gia và làm việc trong các dự án outsource của công ty với nhiệm vụ:

Thiết kế và phát triển API cho ứng dụng fintech

Hợp tác với nhiều team khác nhau ( global ) để xác định, thiết kế và xây dựng các chức năng mới

Liên kết với các partner lớn bên thứ 3 (ngân hàng,...) qua API, SDK

Thực hiện unit test / API test cho ứng dụng, đảm bảo khả năng sử dụng

Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất ứng dụng

Liên tục tìm hiểu, đánh giá và triển khai các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Required Skills and Qualifications

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

Nắm chắc kiến thức về data structures & algorithms, biết khái niệm cơ bản về phân tích độ phức tạp của thuật toán.

Hiểu biết vững chắc về object-oriented programming concepts.

Có kinh nghiệm sử dụng Go hoặc nắm chắc kiến thức và sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ/công nghệ Backend (Javascript/NodeJS/Java/C#/Go) và sẵn sàng học hỏi Go

Có kinh nghiệm thiết kế API, thiết kế hệ thống và kiến trúc phần mềm

Thành thạo với cơ sở dữ liệu PostgreSQL/MySQL/Oracle và No SQL

Có kinh nghiệm làm việc với cloud service (AWS/GCP), Microservices, DevOps

Preferred Skills and Qualifications

Có hiểu biết cơ bản với các phương pháp phát triển phần mềm.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng teamwork tốt.

Ngoại ngữ tốt là một lợi thế ( tiếng Anh, tiếng Nhật ).

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực lớn.

Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc công ty startup trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, được tiếp cận và làm việc với các công nghệ mới, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty và các developer nhiều năm kinh nghiệm.

Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN...Trả lương OT theo luật định

Được tham gia các hoạt động: Du lịch công ty, teambuilding, thể thao...

Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ sinh nhật 01 ngày, Recharge days 02 ngày/năm.

Review lương thưởng 2 lần/năm (tăng lương theo thâm niên và thành tích)

Thưởng Tết bao gồm: tháng lương thứ 13 + thưởng theo hiệu suất làm việc + thưởng theo doanh số (dựa theo tình hình kinh doanh của công ty theo từng năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.