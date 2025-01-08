Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần SANAN
- Hà Nội: Số 2 ngõ 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 35 Triệu
Với định hướng đa dạng hóa dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, công ty đang tìm kiếm 01 Backend Developer tham gia và làm việc trong các dự án outsource của công ty với nhiệm vụ:
Thiết kế và phát triển API cho ứng dụng fintech
Hợp tác với nhiều team khác nhau ( global ) để xác định, thiết kế và xây dựng các chức năng mới
Liên kết với các partner lớn bên thứ 3 (ngân hàng,...) qua API, SDK
Thực hiện unit test / API test cho ứng dụng, đảm bảo khả năng sử dụng
Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất ứng dụng
Liên tục tìm hiểu, đánh giá và triển khai các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển.
Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.
Nắm chắc kiến thức về data structures & algorithms, biết khái niệm cơ bản về phân tích độ phức tạp của thuật toán.
Hiểu biết vững chắc về object-oriented programming concepts.
Có kinh nghiệm sử dụng Go hoặc nắm chắc kiến thức và sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ/công nghệ Backend (Javascript/NodeJS/Java/C#/Go) và sẵn sàng học hỏi Go
Có kinh nghiệm thiết kế API, thiết kế hệ thống và kiến trúc phần mềm
Thành thạo với cơ sở dữ liệu PostgreSQL/MySQL/Oracle và No SQL
Có kinh nghiệm làm việc với cloud service (AWS/GCP), Microservices, DevOps
Preferred Skills and Qualifications
Có hiểu biết cơ bản với các phương pháp phát triển phần mềm.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng teamwork tốt.
Ngoại ngữ tốt là một lợi thế ( tiếng Anh, tiếng Nhật ).
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực lớn.
Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty và các developer nhiều năm kinh nghiệm.
Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN...Trả lương OT theo luật định
Được tham gia các hoạt động: Du lịch công ty, teambuilding, thể thao...
Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ sinh nhật 01 ngày, Recharge days 02 ngày/năm.
Review lương thưởng 2 lần/năm (tăng lương theo thâm niên và thành tích)
Thưởng Tết bao gồm: tháng lương thứ 13 + thưởng theo hiệu suất làm việc + thưởng theo doanh số (dựa theo tình hình kinh doanh của công ty theo từng năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
