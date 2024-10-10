Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH ICAR Việt Nam

IT phần mềm

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu thương mại dịch vụ Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển và bảo trì các ứng dụng Back-End dựa trên Node.js Thiết kế kiến trúc ứng dụng, cơ sở dữ liệu & giải thuật. Vận hành, bảo trì hệ thống máy chủ Linux cho môi trường kiểm thử và sản xuất. Xác định và giải quyết các vấn đề về hiệu suất và khả năng mở rộng. Phối hợp với đội nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luôn tuân theo các quy chuẩn lập trình và quy tắc bảo mật.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: MẶT BẰNG SỐ 01, TẦNG 2, KHU VL2, CHỢ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRUNG VĂN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

