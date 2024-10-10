Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam
- Hà Nội: Khu thương mại dịch vụ Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Phát triển và bảo trì các ứng dụng Back-End dựa trên Node.js
Thiết kế kiến trúc ứng dụng, cơ sở dữ liệu & giải thuật.
Vận hành, bảo trì hệ thống máy chủ Linux cho môi trường kiểm thử và sản xuất.
Xác định và giải quyết các vấn đề về hiệu suất và khả năng mở rộng.
Phối hợp với đội nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Luôn tuân theo các quy chuẩn lập trình và quy tắc bảo mật.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm phát triển Back-End với NodeJS
Đã có kinh nghiệm thiết kế, phát triển ứng dụng theo Domain – driven design là một lợi thế.
Có kinh nghiệm phát triển Front-End với NextJS, ReactJS, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Tailwind CSS, MUI là một lợi thế.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc với cơ sở dữ liệu mariaDB, Redis, MongoDB, Kafka, ElasticSearch
Có kinh nghiệm với ELK, HA Proxy là một lợi thế
Có khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập
Có kinh nghiệm tối ưu mã nguồn và cơ sở dữ liệu
Hiểu biết về Git và quy trình làm việc nhóm
Sẵn sàng giải quyết các sự cố ứng dụng khẩn cấp ngoài giờ làm việc
Tiên phong trong việc học hỏi, tìm hiểu các kiến thức mới
Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương upto 20-30 triệu+++
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên
Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác, xa nhà...
Phúc lợi: Happy lunch, sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả giữa giờ, khu vui chơi giải trí
Các chế độ khác theo Quy định nhà nước
Bảo hiểm tai nạn & Khám sức khỏe định kỳ/ năm
Cung cấp dụng cụ hỗ trợ công việc
Hoạt động teambuilding, sportday, Family day cùng người thân hàng năm
Các chế độ khác theo Quy định Công ty
Môi trường làm việc gắn kết, không toxic
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
