Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu thương mại dịch vụ Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển và bảo trì các ứng dụng Back-End dựa trên Node.js Thiết kế kiến trúc ứng dụng, cơ sở dữ liệu & giải thuật. Vận hành, bảo trì hệ thống máy chủ Linux cho môi trường kiểm thử và sản xuất. Xác định và giải quyết các vấn đề về hiệu suất và khả năng mở rộng. Phối hợp với đội nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luôn tuân theo các quy chuẩn lập trình và quy tắc bảo mật.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm phát triển Back-End với NodeJS Đã có kinh nghiệm thiết kế, phát triển ứng dụng theo Domain – driven design là một lợi thế. Có kinh nghiệm phát triển Front-End với NextJS, ReactJS, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Tailwind CSS, MUI là một lợi thế. Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc với cơ sở dữ liệu mariaDB, Redis, MongoDB, Kafka, ElasticSearch Có kinh nghiệm với ELK, HA Proxy là một lợi thế Có khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập Có kinh nghiệm tối ưu mã nguồn và cơ sở dữ liệu Hiểu biết về Git và quy trình làm việc nhóm Sẵn sàng giải quyết các sự cố ứng dụng khẩn cấp ngoài giờ làm việc Tiên phong trong việc học hỏi, tìm hiểu các kiến thức mới

Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 20-30 triệu+++ Xét tăng lương định kỳ hàng năm Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác, xa nhà... Phúc lợi: Happy lunch, sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả giữa giờ, khu vui chơi giải trí Các chế độ khác theo Quy định nhà nước Bảo hiểm tai nạn & Khám sức khỏe định kỳ/ năm Cung cấp dụng cụ hỗ trợ công việc Hoạt động teambuilding, sportday, Family day cùng người thân hàng năm Các chế độ khác theo Quy định Công ty Môi trường làm việc gắn kết, không toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.