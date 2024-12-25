Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Global Fashion (Vascara) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Global Fashion (Vascara)
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công Ty TNHH MTV Global Fashion (Vascara)

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Global Fashion (Vascara)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 480 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm tại cửa hàng & Bán hàng.
Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.
Thực hiện thanh toán bill cho khách hàng và thực hiện các báo cáo.
Trưng bày sản phẩm, truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm & công ty đến khách hàng.
Chạy các chương trình khuyến mãi, chia sẻ, giải đáp về sản phẩm cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trong độ tuổi: 18 – 30 tuổi
Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng giao tiếp tốt
Có thể sắp xếp làm việc theo ca xoay: Ca 1: 8h - 16h, Ca 2: 15h - 22h.
Ứng viên có ngoại hình khá.
Kinh nghiệm bán hàng trong ngành thời trang.

Tại Công Ty TNHH MTV Global Fashion (Vascara) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Thưởng hiệu quả công việc thưởng các ngày lễ tết trong năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT
Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau thai sản
Mua sản phẩm theo chính sách ưu tiên của NV công ty
Số ngày phép nghỉ trong năm: 16 ngày
Xét tăng lương định kỳ hằng năm.
Được công ty đào tạo và gửi đi đào tạo về chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Global Fashion (Vascara)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Global Fashion (Vascara)

Công Ty TNHH MTV Global Fashion (Vascara)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: L4.2, Lầu 4, Tòa Nhà Văn Phòng ACM, số 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

