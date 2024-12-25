Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 1064 Phạm văn Thuận P.Tân Mai, TP. Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng các dịch vụ cưới phù hợp;

Tìm kiếm, phát triển danh sách khách hàng mới và đối tác tiềm năng ngành cưới;

Trả lời tin nhắn, tương tác của khách đang quan tâm qua website, FB, Zalo, SMS;

Cập nhập dữ liệu bán hàng/ khách hàng vào hệ thống quản lý thông tin;

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

Theo dõi và nhắc nhở quá trình thanh toán hợp đồng dịch vụ;

Giải quyết khiếu nại, đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng;

Báo cáo về nhu cầu mới của khách hàng và các tin tức liên quan trên thị trường;

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

Biết sắp xếp và tổ chức công việc

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự

Biết sử dụng tin học cơ bản

Ưu tiên ứng viên có trình độ từ Trung cấp trở lên

Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING Thì Được Hưởng Những Gì

Trong đó bao gồm:

Lương cơ bản từ 5 - 7 triệu VND, tùy theo kinh nghiệm làm việc

Hoa hồng bán hàng

Thưởng Chỉ tiêu doanh số

Thưởng Mục tiêu phát triển dịch vụ (đến 3 triệu VND/tháng)

Phụ cấp tăng ca

Tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe cho nhân viên

Tham gia các hoạt động Lễ, Tết, YEP,...

Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty

Được hỗ trợ laptop điện thoại làm việc công nghệ cao

Đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện

Công ty về dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

