Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Swan Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường số 3, KCN Nhơn Trạch I - Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Chuyên chạy thị trường chăm sóc khách hàng cũ và khai thác khách hàng mới,

+ Chạy xe gắn máy tự túc, được phân công quản lý khách hàng theo khu vực

+ Khi đi công tác phải báo cáo địa chỉ GPS về cho công ty,

+ Làm báo giá và báo cáo công tác

+ Khu vực Hà Nội đi thị trường ở nhiều Quận, Huyện khác nhau tùy vào sự phân công của cấp trên ( làm việc online với sếp )

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Chịu khó

+ Biết sử dụng vi tính

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Swan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Ngoài lương cố định, nhân viên được thưởng theo doanh số quy định,

+ Được trợ cấp xăng , phí cơm, phí công tác qua đêm (phí khách sạn),

+ Trợ cấp sim số điện thoại để liên lạc khách hàng.

- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng

- Lương tháng 13 và thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty

- Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm ;

- Phụ cấp công tác và chuyên cần;

- Nghỉ hàng tuần và lễ tết theo luật lao động Việt Nam.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn ;

- Được tham gia bảo hiểm 24h

- Du lịch hàng năm (Dựa vào tình hình kinh doanh của cty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Swan Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin