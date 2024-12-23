Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Swan Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Swan Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đường số 3, KCN Nhơn Trạch I
- Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
+ Chuyên chạy thị trường chăm sóc khách hàng cũ và khai thác khách hàng mới,
+ Chạy xe gắn máy tự túc, được phân công quản lý khách hàng theo khu vực
+ Khi đi công tác phải báo cáo địa chỉ GPS về cho công ty,
+ Làm báo giá và báo cáo công tác
+ Khu vực Hà Nội đi thị trường ở nhiều Quận, Huyện khác nhau tùy vào sự phân công của cấp trên ( làm việc online với sếp )
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Chịu khó
+ Biết sử dụng vi tính
+ Biết sử dụng vi tính
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Swan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Ngoài lương cố định, nhân viên được thưởng theo doanh số quy định,
+ Được trợ cấp xăng , phí cơm, phí công tác qua đêm (phí khách sạn),
+ Trợ cấp sim số điện thoại để liên lạc khách hàng.
- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng
- Lương tháng 13 và thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty
- Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm ;
- Phụ cấp công tác và chuyên cần;
- Nghỉ hàng tuần và lễ tết theo luật lao động Việt Nam.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn ;
- Được tham gia bảo hiểm 24h
- Du lịch hàng năm (Dựa vào tình hình kinh doanh của cty)
+ Được trợ cấp xăng , phí cơm, phí công tác qua đêm (phí khách sạn),
+ Trợ cấp sim số điện thoại để liên lạc khách hàng.
- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng
- Lương tháng 13 và thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty
- Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm ;
- Phụ cấp công tác và chuyên cần;
- Nghỉ hàng tuần và lễ tết theo luật lao động Việt Nam.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn ;
- Được tham gia bảo hiểm 24h
- Du lịch hàng năm (Dựa vào tình hình kinh doanh của cty)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Swan Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI