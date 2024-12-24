Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra, soát xét tính hợp lý tất cả chứng từ kế toán

Phụ trách các báo cáo/ quyết toán của P. Kế toán (tài chính, thuế TNCN, thuế DN, GTGT…)

Tập hợp hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Báo cáo tài chính

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kế toán

Kinh nghiệm làm việc: >=5 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (15-20 triệu)

Làm việc từ thứ 2- sáng thứ 7 (8h-12h)

Bảo hiểm TN 24/7, BHXH, Khám sức khỏe

Ăn trưa, Nước uống, Đồng phục,

Tiệc cuối năm, Du lịch, Lì xì, Thưởng tết trên tổng lương, Thưởng thâm niên, Chế độ ốm đau, Tang chế, Quà tết, Trung thu, Sinh nhật, Thiếu nhi, Học sinh giỏi, Thưởng thi đua, Thưởng lễ tết lớn nhỏ trong năm…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin