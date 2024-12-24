Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Kiểm tra, soát xét tính hợp lý tất cả chứng từ kế toán
Phụ trách các báo cáo/ quyết toán của P. Kế toán (tài chính, thuế TNCN, thuế DN, GTGT…)
Tập hợp hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Báo cáo tài chính
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Kinh nghiệm làm việc: >=5 năm
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Kinh nghiệm làm việc: >=5 năm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (15-20 triệu)
Làm việc từ thứ 2- sáng thứ 7 (8h-12h)
Bảo hiểm TN 24/7, BHXH, Khám sức khỏe
Ăn trưa, Nước uống, Đồng phục,
Tiệc cuối năm, Du lịch, Lì xì, Thưởng tết trên tổng lương, Thưởng thâm niên, Chế độ ốm đau, Tang chế, Quà tết, Trung thu, Sinh nhật, Thiếu nhi, Học sinh giỏi, Thưởng thi đua, Thưởng lễ tết lớn nhỏ trong năm…..
Làm việc từ thứ 2- sáng thứ 7 (8h-12h)
Bảo hiểm TN 24/7, BHXH, Khám sức khỏe
Ăn trưa, Nước uống, Đồng phục,
Tiệc cuối năm, Du lịch, Lì xì, Thưởng tết trên tổng lương, Thưởng thâm niên, Chế độ ốm đau, Tang chế, Quà tết, Trung thu, Sinh nhật, Thiếu nhi, Học sinh giỏi, Thưởng thi đua, Thưởng lễ tết lớn nhỏ trong năm…..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI