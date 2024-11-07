Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH BENJI DINING Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà hàng "Beauty in The Pot" - Tầng 5, TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Beauty in The Pot - chuyên về ẩm thực lẩu sức khỏe và sắc đẹp từ Singapore. Cam kết mang đến sự xuất sắc và sự hài lòng cho khách hàng, chúng tôi cung cấp một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt tại tất cả các địa điểm. Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm một Bếp trưởng tài năng và sáng tạo, có niềm đam mê đổi mới và động lực để thành công, để dẫn dắt hoạt động bếp và gia nhập đội ngũ năng động của chúng tôi, nơi bạn sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp trong một môi trường làm việc năng động!

Beauty in The Pot

Trách nhiệm:

Phát triển và thực hiện các món ăn theo thực đơn phù hợp với tầm nhìn và khái niệm của nhà hàng.

Quản lý và hướng dẫn nhân viên bếp, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và lập lịch làm việc.

Giám sát quy trình chuẩn bị và nấu ăn để đảm bảo chất lượng và trình bày đồng nhất.

Theo dõi mức tồn kho, đặt hàng và quản lý nguyên liệu để giảm thiểu lãng phí và tối đa hóa hiệu quả.

Đảm bảo môi trường bếp an toàn và vệ sinh bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định an toàn thực phẩm.

Hợp tác với Ban Quản lý về ngân sách, kiểm soát chi phí và chiến lược định giá.

Cập nhật xu hướng ngành và liên tục đổi mới các món ăn trong thực đơn.

Xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến bếp và giải quyết vấn đề khi phát sinh.

Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ và trách nhiệm nào khác được giao bởi Quản lý nhà hàng.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí Bếp trưởng, Bếp trưởng điều hành hoặc vai trò tương tự trong môi trường nhà hàng lẩu cao cấp và có khối lượng phục vụ lớn

Kiến thức sâu rộng về kỹ thuật và xu hướng ẩm thực, với niềm đam mê sáng tạo và trình bày các món ăn xuất sắc

Tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng nấu ăn

Ứng viên phải có khả năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng Trung hoặc tiếng Anh

Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại nhà hàng lẩu

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao

Phải có kiến thức cơ bản về máy tính

Có khả năng lập báo cáo, phát triển chiến lược, v.v.

Kiến thức về quản lý tồn kho sẽ là một lợi thế

Hiểu biết về tính toán chi phí thực phẩm và quản lý ngân sách

Kỹ năng tổ chức, giao tiếp và lãnh đạo xuất sắc

Linh hoạt làm việc vào buổi tối, cuối tuần và ngày lễ khi cần

Tính cách: Vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, có định hướng lâu dài để làm việc với nhà hàng

Tại Công ty TNHH BENJI DINING Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp gửi xe, bữa ăn tại nhà hàng, tiền tip và phí dịch vụ

Ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

12 ngày nghỉ phép mỗi năm

Hỗ trợ cho hiếu hỉ, tang chế, ốm đau, v.v.

Các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Giảm 20% khi sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng của Hylo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BENJI DINING Việt Nam

