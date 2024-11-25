Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Dịch vụ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty TNHH Dịch vụ TL
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 179 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động của bộ phận bếp
Đề xuất, tham mưu cho BGĐ để phát triển kinh doanh cho thương hiệu
Phân công hợp lý, đảm bảo sự vận hành hiệu quả bộ phận bếp các chi nhánh
Giải quyết tất cả các sự cố phát sinh, xử lý tình huống để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
Hướng dẫn, đào tạo nhân viên thuộc bộ phận của mình
Các công việc, báo cáo theo sự phân công của BGĐ
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm làm trong quán Âu (ưu tiên chuỗi nhà hàng Steak)
Có năng lực set-up quán
Thời gian làm việc linh hoạt
Có thể công tác tỉnh
Tại Công ty TNHH Dịch vụ TL Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, ... theo quy định của pháp luật
Được hỗ trợ cơm trưa ăn tại công ty, chỗ gửi xe miễn phí
Được xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần
Được hưởng đầy đủ các phúc lợi như lương thưởng phù hợp với năng lực, tiền sinh nhật, ngày Lễ, chính sách nghỉ phép theo năm, Lễ, Tết, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ TL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI