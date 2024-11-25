Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Dịch vụ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động của bộ phận bếp

Đề xuất, tham mưu cho BGĐ để phát triển kinh doanh cho thương hiệu

Phân công hợp lý, đảm bảo sự vận hành hiệu quả bộ phận bếp các chi nhánh

Giải quyết tất cả các sự cố phát sinh, xử lý tình huống để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên thuộc bộ phận của mình

Các công việc, báo cáo theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm trong quán Âu (ưu tiên chuỗi nhà hàng Steak)

Có năng lực set-up quán

Thời gian làm việc linh hoạt

Có thể công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH Dịch vụ TL Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, ... theo quy định của pháp luật

Được hỗ trợ cơm trưa ăn tại công ty, chỗ gửi xe miễn phí

Được xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần

Được hưởng đầy đủ các phúc lợi như lương thưởng phù hợp với năng lực, tiền sinh nhật, ngày Lễ, chính sách nghỉ phép theo năm, Lễ, Tết, ...

