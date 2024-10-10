Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Bếp trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136/09 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác một cách hỗ trợ và linh hoạt, tập trung vào thành công chung của công ty và sự hài lòng của khách hàng. Nếm và giám sát các sản phẩm thực phẩm được phục vụ trong suốt quá trình hoạt động, đồng thời đưa ra phản hồi và điều chỉnh. Giám sát các tiêu chuẩn dịch vụ và thực phẩm tại cửa hàng. Làm việc với người quản lý địa điểm để thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết. Tiến hành kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng đối với tất cả các thiết bị và vật tư đang vận hành. Đảm bảo rằng tất cả các chi nhánh bếp được giữ sạch sẽ và sắp xếp theo SOP, cả ở phía trước cũng như phía sau bếp Tối đa hóa năng suất của nhân viên thông qua việc sử dụng đa kỹ năng, đa tác vụ và lập kế hoạch linh hoạt để đáp ứng các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp cũng như sự mong đợi của khách hàng. Đảm bảo rằng nhà hàng được vận hành phù hợp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời thực hiện đúng lời hứa thương hiệu. Hỗ trợ chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh hàng năm về Thực phẩm và Đồ uống. Hỗ trợ việc dự báo hàng tháng với sự tham gia của các Trưởng phòng liên quan Hỗ trợ quản lý hàng tồn kho và bảo trì liên tục các thiết bị vận hành của công ty và các tài sản khác. Chủ động quản lý chi phí dựa trên các chỉ số hiệu suất chính và làm việc với các Trưởng bộ phận tương ứng nếu phù hợp. Giám sát và hỗ trợ việc tuyển dụng và lựa chọn tất cả nhân viên nhà bếp Giám sát giờ làm việc và tác phong của tất cả nhân viên nhà bếp, đảm bảo rằng đúng đồng phục và duy trì tiêu chuẩn về tác phong và vệ sinh cá nhân theo tiêu chuẩn chải chuốt của công ty và bộ phận. Tối đa hóa hiệu quả của nhân viên bằng cách phát triển từng kỹ năng và khả năng của họ thông qua đào tạo, huấn luyện và/hoặc cố vấn phù hợp. Tiến hành các cuộc Thảo luận/Đánh giá Phát triển Hiệu suất hàng năm với nhân viên và hỗ trợ họ đạt được các mục tiêu phát triển nghề nghiệp của họ. Lập kế hoạch và thực hiện cùng bộ phận nhân sự các chương trình đào tạo hiệu quả cho nhân viên Giám sát việc chuẩn bị và đăng tải lịch làm việc/phân công hàng tuần. Khuyến khích nhân viên góp ý và đưa ra thực đơn đầu vào, thử thách và ghi nhận những đóng góp của họ vào sự thành công của hoạt động Đảm bảo rằng nhân viên cũng cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng Xử lý tất cả các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng và nội bộ một cách lịch sự và hiệu quả, theo dõi để đảm bảo các vấn đề được giải quyết thỏa đáng. Duy trì sự tương tác tích cực giữa khách và đồng nghiệp bằng các mối quan hệ làm việc tốt. Dành thời gian ở cửa hàng (trong thời gian cao điểm) để đảm bảo rằng các nhân viên tương ứng quản lý tốt cửa hàng và hoạt động theo mong đợi tối đa.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác một cách hỗ trợ và linh hoạt, tập trung vào thành công chung của công ty và sự hài lòng của khách hàng.
Nếm và giám sát các sản phẩm thực phẩm được phục vụ trong suốt quá trình hoạt động, đồng thời đưa ra phản hồi và điều chỉnh.
Giám sát các tiêu chuẩn dịch vụ và thực phẩm tại cửa hàng. Làm việc với người quản lý địa điểm để thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết.
Tiến hành kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng đối với tất cả các thiết bị và vật tư đang vận hành.
Đảm bảo rằng tất cả các chi nhánh bếp được giữ sạch sẽ và sắp xếp theo SOP, cả ở phía trước cũng như phía sau bếp
Tối đa hóa năng suất của nhân viên thông qua việc sử dụng đa kỹ năng, đa tác vụ và lập kế hoạch linh hoạt để đáp ứng các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp cũng như sự mong đợi của khách hàng.
Đảm bảo rằng nhà hàng được vận hành phù hợp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời thực hiện đúng lời hứa thương hiệu.
Hỗ trợ chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh hàng năm về Thực phẩm và Đồ uống.
Hỗ trợ việc dự báo hàng tháng với sự tham gia của các Trưởng phòng liên quan
Hỗ trợ quản lý hàng tồn kho và bảo trì liên tục các thiết bị vận hành của công ty và các tài sản khác.
Chủ động quản lý chi phí dựa trên các chỉ số hiệu suất chính và làm việc với các Trưởng bộ phận tương ứng nếu phù hợp.
Giám sát và hỗ trợ việc tuyển dụng và lựa chọn tất cả nhân viên nhà bếp
Giám sát giờ làm việc và tác phong của tất cả nhân viên nhà bếp, đảm bảo rằng đúng đồng phục và duy trì tiêu chuẩn về tác phong và vệ sinh cá nhân theo tiêu chuẩn chải chuốt của công ty và bộ phận.
Tối đa hóa hiệu quả của nhân viên bằng cách phát triển từng kỹ năng và khả năng của họ thông qua đào tạo, huấn luyện và/hoặc cố vấn phù hợp.
Tiến hành các cuộc Thảo luận/Đánh giá Phát triển Hiệu suất hàng năm với nhân viên và hỗ trợ họ đạt được các mục tiêu phát triển nghề nghiệp của họ.
Lập kế hoạch và thực hiện cùng bộ phận nhân sự các chương trình đào tạo hiệu quả cho nhân viên
Giám sát việc chuẩn bị và đăng tải lịch làm việc/phân công hàng tuần.
Khuyến khích nhân viên góp ý và đưa ra thực đơn đầu vào, thử thách và ghi nhận những đóng góp của họ vào sự thành công của hoạt động
Đảm bảo rằng nhân viên cũng cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng
Xử lý tất cả các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng và nội bộ một cách lịch sự và hiệu quả, theo dõi để đảm bảo các vấn đề được giải quyết thỏa đáng.
Duy trì sự tương tác tích cực giữa khách và đồng nghiệp bằng các mối quan hệ làm việc tốt.
Dành thời gian ở cửa hàng (trong thời gian cao điểm) để đảm bảo rằng các nhân viên tương ứng quản lý tốt cửa hàng và hoạt động theo mong đợi tối đa.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Bằng cấp về nấu ăn hoặc chứng chỉ tương đương Kinh nghiệm trong ngành: ít nhất 3 năm ở vị trí tương tự Kiến thức nâng cao về nguyên tắc và thực hành. Kiến thức thành thạo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiến thức tốt về hệ thống BOH, đặt hàng và kiểm kê. Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.
Học vấn: Bằng cấp về nấu ăn hoặc chứng chỉ tương đương
Kinh nghiệm trong ngành: ít nhất 3 năm ở vị trí tương tự
Kiến thức nâng cao về nguyên tắc và thực hành.
Kiến thức thành thạo về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Kiến thức tốt về hệ thống BOH, đặt hàng và kiểm kê.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.

Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ
Bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo luật lao động
Mức lương cạnh tranh phù hợp với kinh nghiệm làm việc
Có cơ hội thăng tiến và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bep-truong-thu-nhap-25-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job210448
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amanaki
Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Amanaki
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Bếp trưởng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IZ HOME
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH IZ HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IZ HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 50 - 55 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 09/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 50 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amanaki
Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Amanaki
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Bếp trưởng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IZ HOME
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH IZ HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IZ HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 50 - 55 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 09/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 50 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bếp trưởng Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Suoi Tien Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DMARIS CỘNG HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DMARIS CỘNG HOÀ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU - NHÀ HÀNG QUÁ NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU - NHÀ HÀNG QUÁ NGON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Amanaki
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm