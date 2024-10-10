Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác một cách hỗ trợ và linh hoạt, tập trung vào thành công chung của công ty và sự hài lòng của khách hàng. Nếm và giám sát các sản phẩm thực phẩm được phục vụ trong suốt quá trình hoạt động, đồng thời đưa ra phản hồi và điều chỉnh. Giám sát các tiêu chuẩn dịch vụ và thực phẩm tại cửa hàng. Làm việc với người quản lý địa điểm để thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết. Tiến hành kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng đối với tất cả các thiết bị và vật tư đang vận hành. Đảm bảo rằng tất cả các chi nhánh bếp được giữ sạch sẽ và sắp xếp theo SOP, cả ở phía trước cũng như phía sau bếp Tối đa hóa năng suất của nhân viên thông qua việc sử dụng đa kỹ năng, đa tác vụ và lập kế hoạch linh hoạt để đáp ứng các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp cũng như sự mong đợi của khách hàng. Đảm bảo rằng nhà hàng được vận hành phù hợp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời thực hiện đúng lời hứa thương hiệu. Hỗ trợ chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh hàng năm về Thực phẩm và Đồ uống. Hỗ trợ việc dự báo hàng tháng với sự tham gia của các Trưởng phòng liên quan Hỗ trợ quản lý hàng tồn kho và bảo trì liên tục các thiết bị vận hành của công ty và các tài sản khác. Chủ động quản lý chi phí dựa trên các chỉ số hiệu suất chính và làm việc với các Trưởng bộ phận tương ứng nếu phù hợp. Giám sát và hỗ trợ việc tuyển dụng và lựa chọn tất cả nhân viên nhà bếp Giám sát giờ làm việc và tác phong của tất cả nhân viên nhà bếp, đảm bảo rằng đúng đồng phục và duy trì tiêu chuẩn về tác phong và vệ sinh cá nhân theo tiêu chuẩn chải chuốt của công ty và bộ phận. Tối đa hóa hiệu quả của nhân viên bằng cách phát triển từng kỹ năng và khả năng của họ thông qua đào tạo, huấn luyện và/hoặc cố vấn phù hợp. Tiến hành các cuộc Thảo luận/Đánh giá Phát triển Hiệu suất hàng năm với nhân viên và hỗ trợ họ đạt được các mục tiêu phát triển nghề nghiệp của họ. Lập kế hoạch và thực hiện cùng bộ phận nhân sự các chương trình đào tạo hiệu quả cho nhân viên Giám sát việc chuẩn bị và đăng tải lịch làm việc/phân công hàng tuần. Khuyến khích nhân viên góp ý và đưa ra thực đơn đầu vào, thử thách và ghi nhận những đóng góp của họ vào sự thành công của hoạt động Đảm bảo rằng nhân viên cũng cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng Xử lý tất cả các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng và nội bộ một cách lịch sự và hiệu quả, theo dõi để đảm bảo các vấn đề được giải quyết thỏa đáng. Duy trì sự tương tác tích cực giữa khách và đồng nghiệp bằng các mối quan hệ làm việc tốt. Dành thời gian ở cửa hàng (trong thời gian cao điểm) để đảm bảo rằng các nhân viên tương ứng quản lý tốt cửa hàng và hoạt động theo mong đợi tối đa.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác một cách hỗ trợ và linh hoạt, tập trung vào thành công chung của công ty và sự hài lòng của khách hàng.

Nếm và giám sát các sản phẩm thực phẩm được phục vụ trong suốt quá trình hoạt động, đồng thời đưa ra phản hồi và điều chỉnh.

Giám sát các tiêu chuẩn dịch vụ và thực phẩm tại cửa hàng. Làm việc với người quản lý địa điểm để thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết.

Tiến hành kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng đối với tất cả các thiết bị và vật tư đang vận hành.

Đảm bảo rằng tất cả các chi nhánh bếp được giữ sạch sẽ và sắp xếp theo SOP, cả ở phía trước cũng như phía sau bếp

Tối đa hóa năng suất của nhân viên thông qua việc sử dụng đa kỹ năng, đa tác vụ và lập kế hoạch linh hoạt để đáp ứng các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp cũng như sự mong đợi của khách hàng.

Đảm bảo rằng nhà hàng được vận hành phù hợp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời thực hiện đúng lời hứa thương hiệu.

Hỗ trợ chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh hàng năm về Thực phẩm và Đồ uống.

Hỗ trợ việc dự báo hàng tháng với sự tham gia của các Trưởng phòng liên quan

Hỗ trợ quản lý hàng tồn kho và bảo trì liên tục các thiết bị vận hành của công ty và các tài sản khác.

Chủ động quản lý chi phí dựa trên các chỉ số hiệu suất chính và làm việc với các Trưởng bộ phận tương ứng nếu phù hợp.

Giám sát và hỗ trợ việc tuyển dụng và lựa chọn tất cả nhân viên nhà bếp

Giám sát giờ làm việc và tác phong của tất cả nhân viên nhà bếp, đảm bảo rằng đúng đồng phục và duy trì tiêu chuẩn về tác phong và vệ sinh cá nhân theo tiêu chuẩn chải chuốt của công ty và bộ phận.

Tối đa hóa hiệu quả của nhân viên bằng cách phát triển từng kỹ năng và khả năng của họ thông qua đào tạo, huấn luyện và/hoặc cố vấn phù hợp.

Tiến hành các cuộc Thảo luận/Đánh giá Phát triển Hiệu suất hàng năm với nhân viên và hỗ trợ họ đạt được các mục tiêu phát triển nghề nghiệp của họ.

Lập kế hoạch và thực hiện cùng bộ phận nhân sự các chương trình đào tạo hiệu quả cho nhân viên

Giám sát việc chuẩn bị và đăng tải lịch làm việc/phân công hàng tuần.

Khuyến khích nhân viên góp ý và đưa ra thực đơn đầu vào, thử thách và ghi nhận những đóng góp của họ vào sự thành công của hoạt động

Đảm bảo rằng nhân viên cũng cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng

Xử lý tất cả các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng và nội bộ một cách lịch sự và hiệu quả, theo dõi để đảm bảo các vấn đề được giải quyết thỏa đáng.

Duy trì sự tương tác tích cực giữa khách và đồng nghiệp bằng các mối quan hệ làm việc tốt.

Dành thời gian ở cửa hàng (trong thời gian cao điểm) để đảm bảo rằng các nhân viên tương ứng quản lý tốt cửa hàng và hoạt động theo mong đợi tối đa.