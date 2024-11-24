Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM

Bếp trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quy cách vận hành gian bếp
Phụ trách lên thực đơn, đề ra quy cách & chất lượng món ăn
Quản lý hàng hóa trong bếp
Quản lý công việc bếp
Trực tiếp nấu các món
Phụ trách đào tạo kỹ năng & lên kế hoạch đào tạo chung
Phụ trách kế hoạch chi tiêu và đặt hàng
Nhiệm vụ quản lý, là đầu mối trao đổi và báo cáo với BGĐ Nhà Hàng.
Làm định lượng chi tiết cho các món ăn và đảm bảo luôn tuân thủ định lượng đã đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực: Bếp/ ẩm thực; Nhà hàng; Khách sạn.
Ưu tiên chuyên về Hải Sản, biết Món Thái
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương.
Kỹ năng bắt buộc: Tổ chức; Lãnh đạo; Kiểm soát; Chuyên môn Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn
Tác phong chuyên nghiệp
Không bị hạn chế vấn đề thời gian
Tận tụy với công việc
Sức khoẻ tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực
Chính sách khen thưởng áp dụng vị trí này dựa theo tiêu chuẩn của Công ty và được ký duyệt bởi Tổng Giám đốc
Nhân viên tiếp nhận vị trí này có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thị các quyết định Khen Thưởng được ban hành áp dụng.
Nhân viên tiếp nhận vị trí này có quyền đề xuất khen thưởng cho những thành tựu của bản thân đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty hoặc đề xuất khen thưởng vượt cho những cố gắng đạt được kết quả với chỉ tiêu kỳ vọng của Công ty đối với cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 13 Nguyễn Quang Bích, P13, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bep-truong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job256089
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amanaki
Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Amanaki
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Bếp trưởng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IZ HOME
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH IZ HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IZ HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 50 - 55 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 09/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 50 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amanaki
Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Amanaki
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Bếp trưởng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IZ HOME
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH IZ HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IZ HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 50 - 55 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 09/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 50 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU - NHÀ HÀNG QUÁ NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU - NHÀ HÀNG QUÁ NGON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Amanaki
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm