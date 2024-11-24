Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quy cách vận hành gian bếp

Phụ trách lên thực đơn, đề ra quy cách & chất lượng món ăn

Quản lý hàng hóa trong bếp

Quản lý công việc bếp

Trực tiếp nấu các món

Phụ trách đào tạo kỹ năng & lên kế hoạch đào tạo chung

Phụ trách kế hoạch chi tiêu và đặt hàng

Nhiệm vụ quản lý, là đầu mối trao đổi và báo cáo với BGĐ Nhà Hàng.

Làm định lượng chi tiết cho các món ăn và đảm bảo luôn tuân thủ định lượng đã đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực: Bếp/ ẩm thực; Nhà hàng; Khách sạn.

Ưu tiên chuyên về Hải Sản, biết Món Thái

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương.

Kỹ năng bắt buộc: Tổ chức; Lãnh đạo; Kiểm soát; Chuyên môn Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn

Tác phong chuyên nghiệp

Không bị hạn chế vấn đề thời gian

Tận tụy với công việc

Sức khoẻ tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực

Chính sách khen thưởng áp dụng vị trí này dựa theo tiêu chuẩn của Công ty và được ký duyệt bởi Tổng Giám đốc

Nhân viên tiếp nhận vị trí này có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thị các quyết định Khen Thưởng được ban hành áp dụng.

Nhân viên tiếp nhận vị trí này có quyền đề xuất khen thưởng cho những thành tựu của bản thân đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty hoặc đề xuất khen thưởng vượt cho những cố gắng đạt được kết quả với chỉ tiêu kỳ vọng của Công ty đối với cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM

