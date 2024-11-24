Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 13 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quy cách vận hành gian bếp
Phụ trách lên thực đơn, đề ra quy cách & chất lượng món ăn
Quản lý hàng hóa trong bếp
Quản lý công việc bếp
Trực tiếp nấu các món
Phụ trách đào tạo kỹ năng & lên kế hoạch đào tạo chung
Phụ trách kế hoạch chi tiêu và đặt hàng
Nhiệm vụ quản lý, là đầu mối trao đổi và báo cáo với BGĐ Nhà Hàng.
Làm định lượng chi tiết cho các món ăn và đảm bảo luôn tuân thủ định lượng đã đề ra.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực: Bếp/ ẩm thực; Nhà hàng; Khách sạn.
Ưu tiên chuyên về Hải Sản, biết Món Thái
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương.
Kỹ năng bắt buộc: Tổ chức; Lãnh đạo; Kiểm soát; Chuyên môn Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn
Tác phong chuyên nghiệp
Không bị hạn chế vấn đề thời gian
Tận tụy với công việc
Sức khoẻ tốt.
Ưu tiên chuyên về Hải Sản, biết Món Thái
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương.
Kỹ năng bắt buộc: Tổ chức; Lãnh đạo; Kiểm soát; Chuyên môn Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn
Tác phong chuyên nghiệp
Không bị hạn chế vấn đề thời gian
Tận tụy với công việc
Sức khoẻ tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực
Chính sách khen thưởng áp dụng vị trí này dựa theo tiêu chuẩn của Công ty và được ký duyệt bởi Tổng Giám đốc
Nhân viên tiếp nhận vị trí này có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thị các quyết định Khen Thưởng được ban hành áp dụng.
Nhân viên tiếp nhận vị trí này có quyền đề xuất khen thưởng cho những thành tựu của bản thân đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty hoặc đề xuất khen thưởng vượt cho những cố gắng đạt được kết quả với chỉ tiêu kỳ vọng của Công ty đối với cá nhân.
Chính sách khen thưởng áp dụng vị trí này dựa theo tiêu chuẩn của Công ty và được ký duyệt bởi Tổng Giám đốc
Nhân viên tiếp nhận vị trí này có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thị các quyết định Khen Thưởng được ban hành áp dụng.
Nhân viên tiếp nhận vị trí này có quyền đề xuất khen thưởng cho những thành tựu của bản thân đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty hoặc đề xuất khen thưởng vượt cho những cố gắng đạt được kết quả với chỉ tiêu kỳ vọng của Công ty đối với cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI