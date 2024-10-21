Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

· Xây dựng thực đơn dinh dưỡng, đa dạng và phù hợp với các lứa tuổi học sinh.

· Quản lý việc mua sắm và kiểm tra chất lượng nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

· Đảm bảo các món ăn được chế biến đúng tiêu chuẩn vệ sinh, chất lượng và thời gian quy định.

· Điều phối và hướng dẫn nhân viên bếp, đảm bảo hiệu suất làm việc và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Theo dõi và kiểm soát chi phí nguyên liệu, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho bếp.

· Đào tạo nhân viên mới và nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên bếp.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí bếp trưởng, ưu tiên kinh nghiệm tại các bếp ăn tập thể hoặc trường học.

· Chứng chỉ: Có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến nấu ăn và quản lý bếp, ưu tiên những ứng viên đã qua đào tạo về dinh dưỡng học đường.

· Kỹ năng quản lý: Có khả năng quản lý và điều phối đội ngũ nhân viên bếp, sắp xếp công việc một cách hiệu quả.

· Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt để làm việc hiệu quả với các bộ phận khác trong trường học.

Tính cẩn thận và trách nhiệm: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng món ăn, tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng: đảm bảo tất cả món ăn phải ngon và đúng chuẩn của từng món. Chịu được áp lực cao trong công việc.

Chất lượng: đảm bảo tất cả món ăn phải ngon và đúng chuẩn của từng món.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12 triệu đến 18 triệu chưa bao gồm thưởng công việc. Thưởng tết, phép năm, tháng lương 13. Được tham gia BHXH (BHYT, BHTN, BH 24h, v.v...) Nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

Lương từ 12 triệu đến 18 triệu chưa bao gồm thưởng công việc.

Thưởng tết, phép năm, tháng lương 13.

Được tham gia BHXH (BHYT, BHTN, BH 24h, v.v...)

Nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM

