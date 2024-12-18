Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG

Bếp trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 104 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Điều hành, kiểm soát công việc trong bộ phận bếp.
- Lên thực đơn, đưa ra công thức chế biến, chất lượng món ăn.
- Quản lý nguyên vật liệu trong bếp.
- Quản lý nhân sự bếp.
- Đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
- Quản lý công cụ, dụng cụ, tài sản trong bếp.
- Một số công việc khác do BQL yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp trung cấp đổ lên liên quan tới chuyên nghành
- Có kỹ năng quản lý chi phí.
- Chuyên bếp Á và Âu.
- Luôn sáng tạo và nâng cao tay nghề.
- Có gu thẩm mỹ.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Hoa hồng + tháng lương 13, thoả thuận theo năng lực.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH theo quy định công ty nhà nước.
- Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1280 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

