Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Dương Đình Hội, Quận 9, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Trực tiếp chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy trình vận hành Bếp Trung Tâm.
Quản lý và kiểm soát chất lượng món ăn sản xuất tại Bếp Trung Tâm.
Nghiên cứu và phát triển các món ăn theo nhu cầu, hoặc theo các dự án thực tế.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thiết lập bộ tài liệu tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn thực hiện và tiến hành đào tạo tập trung để triển khai món mới cho CBNV Bếp Trung Tâm.
Phụ trách quản lý foodcost, làm tài liệu định lượng các thành phần nguyên vật liệu, tính toán và kiểm soát chi phí, tối ưu hóa về giá bán và lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo chất lượng món ăn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.
Hỗ trợ test món khi phỏng vấn và đánh giá tuyển dụng các vị trí của Bếp Trung Tâm. Kết hợp cùng team Thu mua và QA/QC để giám sát và kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Cùng setup và xây dựng và chuẩn hóa quy trình sản xuất để đưa phương án tối ưu cho khối vận hành (nhà hàng).
Thực hiện các báo cáo,theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nam
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên về chuyên ngành Bếp (đặc biệt bếp Á và chuyên vị Bắc) hoặc chuyên ngành khác có liên quan;
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở các vị trí như Bếp trưởng,... hoặc các vị trí tương tự.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các mô hình Bếp trung tâm, hệ thống Quán ăn, Chuỗi nhà hàng, ....
Khả năng phân tích, định lượng, tính toán chi phí và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh tốt.
Có khả năng giao tiếp hiệu quả và phối hợp làm việc tốt. Có tư duy về dịch vụ tốt và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đánh giá;
Tác phong /ngoại hình: Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, phù hợp với môi trường dịch vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 18-25triệu/ tháng
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đào tạo kiến thức chuyên môn
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tăng lương hàng năm...
Các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

