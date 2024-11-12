Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Bếp trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Giám sát các hoạt động: Giám sát hoạt động thường ngày của nhân viên và bếp.
Đổi mới: Để mặt tài chính trở nên khả thi, một đầu bếp chuyên nghiệp phải tạo ra món ăn mới trong thực đơn để thể hiện sự đổi mới.
Điều hướng: Toàn bộ nhân viên bếp đều dưới sự chỉ dẫn của bếp trưởng.
Đẩy mạnh kinh doanh: Vì chịu trách nhiệm trong việc phát triển ẩm thực, bếp trưởng cần cân nhắc đến nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
Thu mua: Bếp trưởng có trách nhiệm đặt hàng những nguyên vật liệu và dự trữ cần thiết trong kho.
Đào tạo và bồi dưỡng: Các chuyên viên bếp tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân viên mới.
Quy định về an toàn: Tất cả quy định về sự an toàn phải được thực thi để đảm bảo sự an toàn của nhân viên và giữ nhà hàng được sạch sẽ.
Sự hài lòng của khách hàng: Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tìm kiếm phản hồi về món ăn trên thực đơn
Duy trì chất lượng: Để thành công, chuyên viên bếp phải liên tục kiểm tra chất lượng sản phẩm của thực phẩm.
Administrative Duties: As well as an executive chef’s focus on the culinary aspects of the industry, the chef must also perform administrative duties which are:
Food costing report / Báo cáo chi phí thực phẩm
Báo cáo chi phí thực phẩm
Rostering /Phân công
Phân công
Promotion and prices review / Khuyến mãi và xem xét giá cả
Khuyến mãi và xem xét giá cả
Inventory management / Quản lý hàng tồn kho
Quản lý hàng tồn kho
Menu management & development / Quản lý và phát triển thực đơn
Quản lý và phát triển thực đơn
Training programs & initiatives / Chương trình và sáng kiến đào tạo
hương trình và sáng kiến đào tạo
Supplier relations and contracts / Quan hệ và hợp đồng với nhà cung cấp
Quan hệ và hợp đồng với nhà cung cấp
Công việc hành chính: Mặc dù chuyên viên bếp thường tập trung vào các khía cạnh ẩm thực, nhưng đầu bếp cần phải có trách nhiệm về công việc hành chính

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng Giao tiếp Tiếng Anh
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Đầu bếp
Có niềm đam mê, hết lòng với công việc, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH trên full lương
Khám sức khỏe định kỳ
Phụ cấp tiền ăn trưa và gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 42 Phạm Viết Chánh , Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

