Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Giám sát các hoạt động: Giám sát hoạt động thường ngày của nhân viên và bếp.

Đổi mới: Để mặt tài chính trở nên khả thi, một đầu bếp chuyên nghiệp phải tạo ra món ăn mới trong thực đơn để thể hiện sự đổi mới.

Điều hướng: Toàn bộ nhân viên bếp đều dưới sự chỉ dẫn của bếp trưởng.

Đẩy mạnh kinh doanh: Vì chịu trách nhiệm trong việc phát triển ẩm thực, bếp trưởng cần cân nhắc đến nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Thu mua: Bếp trưởng có trách nhiệm đặt hàng những nguyên vật liệu và dự trữ cần thiết trong kho.

Đào tạo và bồi dưỡng: Các chuyên viên bếp tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân viên mới.

Quy định về an toàn: Tất cả quy định về sự an toàn phải được thực thi để đảm bảo sự an toàn của nhân viên và giữ nhà hàng được sạch sẽ.

Sự hài lòng của khách hàng: Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tìm kiếm phản hồi về món ăn trên thực đơn

Duy trì chất lượng: Để thành công, chuyên viên bếp phải liên tục kiểm tra chất lượng sản phẩm của thực phẩm.

Administrative Duties: As well as an executive chef’s focus on the culinary aspects of the industry, the chef must also perform administrative duties which are:

Food costing report / Báo cáo chi phí thực phẩm

Rostering /Phân công

Promotion and prices review / Khuyến mãi và xem xét giá cả

Inventory management / Quản lý hàng tồn kho

Menu management & development / Quản lý và phát triển thực đơn

Training programs & initiatives / Chương trình và sáng kiến đào tạo

Supplier relations and contracts / Quan hệ và hợp đồng với nhà cung cấp

Công việc hành chính: Mặc dù chuyên viên bếp thường tập trung vào các khía cạnh ẩm thực, nhưng đầu bếp cần phải có trách nhiệm về công việc hành chính