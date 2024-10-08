Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHA SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHA SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHA SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHA SÀI GÒN

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHA SÀI GÒN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý hàng hóa của bếp: Trực tiếp kiểm tra chất lượng thực phẩm mua vào (xác định số lượng hàng hóa, nguyên liệu cần để đặt hàng), kiểm tra chất lượng gia vị, thực phẩm tồn vào cuối ca để có biện pháp bảo quản, trực tiếp xét duyệt các loại thực phẩm bị hủy. Đảm bảo chất lượng món ăn: Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên, kiểm soát quá trình nhân viên thực hiện để đảm bảo tiêu chuẩn, trực tiếp kiểm tra món ăn trước khi chuyển cho bộ phận phục vụ, trực tiếp thông báo về món tạm ngừng phục vụ hoặc món đặc biệt trong ngày. Trực tiếp nấu món hoặc giao cho nhân viên nấu món, nhận order từ phục vụ, giao cho nhân viên thực hiện sơ chế. Điều hành công việc: Phân công công việc cho nhân viên trong bếp, phổ biến quy định, thông tin từ cấp trên, bộ phận chức năng cho nhân viên. Quản lý công cụ, tài sản được giao: Định kỳ mỗi tháng phối hợp với bộ phận kế toán để kiểm kê danh mục tài sản, công cụ. Hướng dẫn nhân viên sử dụng, bảo quản tài sản - công cụ. Quản lý - sử dụng hợp lý, tiết kiệm hàng hóa, thực phẩm, điện – nước, ga,... Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm: Trực tiếp tổ chức vệ sinh các công cụ, dụng cụ dùng cho bếp nóng (trừ chén bát do tổ khác rửa). Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy bếp múc (mặt đá quầy, kính, quạt hút) trong suốt quá trình làm việc và khi hết ca. Quản lý nhân sự bếp: Phối hợp với bộ phận liên quan về việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên bếp. Trực tiếp kèm cặp nhân viên thực hiện nghiệp vụ. Phối hợp với các bộ phận để thực hiện nhiệm vụ được giao, giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách liên quan đến bếp. Tư vấn về món ăn cho khách nếu khách có yêu cầu.
Quản lý hàng hóa của bếp: Trực tiếp kiểm tra chất lượng thực phẩm mua vào (xác định số lượng hàng hóa, nguyên liệu cần để đặt hàng), kiểm tra chất lượng gia vị, thực phẩm tồn vào cuối ca để có biện pháp bảo quản, trực tiếp xét duyệt các loại thực phẩm bị hủy.
Đảm bảo chất lượng món ăn: Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên, kiểm soát quá trình nhân viên thực hiện để đảm bảo tiêu chuẩn, trực tiếp kiểm tra món ăn trước khi chuyển cho bộ phận phục vụ, trực tiếp thông báo về món tạm ngừng phục vụ hoặc món đặc biệt trong ngày.
Trực tiếp nấu món hoặc giao cho nhân viên nấu món, nhận order từ phục vụ, giao cho nhân viên thực hiện sơ chế.
Điều hành công việc: Phân công công việc cho nhân viên trong bếp, phổ biến quy định, thông tin từ cấp trên, bộ phận chức năng cho nhân viên.
Quản lý công cụ, tài sản được giao: Định kỳ mỗi tháng phối hợp với bộ phận kế toán để kiểm kê danh mục tài sản, công cụ. Hướng dẫn nhân viên sử dụng, bảo quản tài sản - công cụ.
Quản lý - sử dụng hợp lý, tiết kiệm hàng hóa, thực phẩm, điện – nước, ga,...
Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm: Trực tiếp tổ chức vệ sinh các công cụ, dụng cụ dùng cho bếp nóng (trừ chén bát do tổ khác rửa).
Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy bếp múc (mặt đá quầy, kính, quạt hút) trong suốt quá trình làm việc và khi hết ca.
Quản lý nhân sự bếp: Phối hợp với bộ phận liên quan về việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên bếp. Trực tiếp kèm cặp nhân viên thực hiện nghiệp vụ.
Phối hợp với các bộ phận để thực hiện nhiệm vụ được giao, giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách liên quan đến bếp. Tư vấn về món ăn cho khách nếu khách có yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về nấu các loại mì Ramen. Có chứng chỉ đầu bếp, biết chế biến món ăn đúng quy trình. Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên. Có kinh nghiệm thực tế từng làm bếp trưởng bếp Nhật tại các Nhà hàng, Khách sạn là một lợi thế. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về chế biến các món mì Ramen. Am hiểu các quy trình chế biến, bảo quản các món mì Ramen. Có kỹ năng mềm: sáng tạo, quản lý, tổ chức, lập kế hoạch, tài chính, giao tiếp. Có sức khỏe tốt, đi làm ca gãy và dậy sớm được. Chịu khó, nhanh nhẹn, trung thực. Độ tuổi: 25 – 35.
Ưu tiên: Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về nấu các loại mì Ramen.
Có chứng chỉ đầu bếp, biết chế biến món ăn đúng quy trình.
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm thực tế từng làm bếp trưởng bếp Nhật tại các Nhà hàng, Khách sạn là một lợi thế.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về chế biến các món mì Ramen.
Am hiểu các quy trình chế biến, bảo quản các món mì Ramen.
Có kỹ năng mềm: sáng tạo, quản lý, tổ chức, lập kế hoạch, tài chính, giao tiếp.
Có sức khỏe tốt, đi làm ca gãy và dậy sớm được.
Chịu khó, nhanh nhẹn, trung thực.
Độ tuổi: 25 – 35.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHA SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, cùng với thưởng và trợ cấp hấp dẫn. Được hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN. Môi trường làm việc hiện đại, năng động.
Lương thỏa thuận, cùng với thưởng và trợ cấp hấp dẫn.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.
Môi trường làm việc hiện đại, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHA SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHA SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHA SÀI GÒN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

